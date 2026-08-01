Torcidas de Vasco e Fluminense entram em confronto em São Gonçalo

Torcedores organizados de Vasco e Fluminense protagonizaram uma briga generalizada no início da tarde deste sábado (1°), no bairro Trindade, em São Goncalo. A confusão aconteceu horas antes das equipes jogarem pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Câmeras de segurança flagraram parte da briga entre os torcedores. No início do vídeo, é possivel perceber diversos torcedores vestidos de preto com pedaços de pau nas mãos avançando para cima dos rivais.

No mesmo vídeo, é possivel ver ainda que alguns carros que estavam estacionados na rua acabaram tendo os vidros destruídos durante a briga.

Em nota, a Polícia Militar informou que "uma equipe do 1⁰ BPM (São Gonçalo), foi acionada na tarde deste sábado para atuar em um tumulto no bairro Trindade, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, no local os agentes se depararam com um confronto entre grupos torcedores rivais. De imediato os agentes tomaram os meios necessários para interromper as agressões e conseguiram dispersar todos os envolvidos no conflito. O policiamento foi reforçado na região."

Até o momento, não há informações sobre feridos. Ninguém foi preso.