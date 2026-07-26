Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0577 | Euro R$ 5,7572
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Avião precisa arremeter pouso após queda de balão no Galeão

RIOgaleão informou que o balão caiu fora da área aeroportuária e que as operações não foram afetadas

relogio min de leitura | Redação 26 de julho de 2026 - 12:25
O Aeroporto Internacional do Galeão é administrada pela concessionária RIOgaleão
O Aeroporto Internacional do Galeão é administrada pela concessionária RIOgaleão -

Um avião precisou arremeter durante a tentativa de pouso no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio, depois que um balão caiu perto do terminal, na manhã deste domingo (26).

A concessionária RIOgaleão informou que o balão caiu fora da área aeroportuária. Para garantir a segurança, o avião suspendeu a aproximação para o pouso e fez uma nova tentativa, aterrissando logo em seguida.

Leia também:

Dupla é presa com arma, drogas e moto roubada em comunidade de Maricá

Bellinha Delfim foi coroada rainha de bateria da Unidos do Viradouro

Além disso, a concessionária reforçou que o aeroporto segue operando normalmente, sem impactos nas operações de pousos e decolagens.

A queda de um balão atrapalhou o pouso de um avião no Aeroporto Internacional do Galeão
A queda de um balão atrapalhou o pouso de um avião no Aeroporto Internacional do Galeão |  Foto: Reprodução - TV Globo

Segundo a concessionária, o trabalho de monitoramento da área operacional é constante. A empresa também informou que promove campanhas de conscientização sobre os perigos da soltura de balões para a aviação civil e o meio ambiente.

Tags:

Aeroporto Internacional do Galeão pouso Queda de balão

Matérias Relacionadas