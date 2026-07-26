Avião precisa arremeter pouso após queda de balão no Galeão
RIOgaleão informou que o balão caiu fora da área aeroportuária e que as operações não foram afetadas
Um avião precisou arremeter durante a tentativa de pouso no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio, depois que um balão caiu perto do terminal, na manhã deste domingo (26).
A concessionária RIOgaleão informou que o balão caiu fora da área aeroportuária. Para garantir a segurança, o avião suspendeu a aproximação para o pouso e fez uma nova tentativa, aterrissando logo em seguida.
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Além disso, a concessionária reforçou que o aeroporto segue operando normalmente, sem impactos nas operações de pousos e decolagens.
Segundo a concessionária, o trabalho de monitoramento da área operacional é constante. A empresa também informou que promove campanhas de conscientização sobre os perigos da soltura de balões para a aviação civil e o meio ambiente.