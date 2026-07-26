Avião precisa arremeter pouso após queda de balão no Galeão

O Aeroporto Internacional do Galeão é administrada pela concessionária RIOgaleão - Foto: Divulgação - RIOgaleão

O Aeroporto Internacional do Galeão é administrada pela concessionária RIOgaleão - Foto: Divulgação - RIOgaleão

Um avião precisou arremeter durante a tentativa de pouso no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio, depois que um balão caiu perto do terminal, na manhã deste domingo (26).

A concessionária RIOgaleão informou que o balão caiu fora da área aeroportuária. Para garantir a segurança, o avião suspendeu a aproximação para o pouso e fez uma nova tentativa, aterrissando logo em seguida.

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Além disso, a concessionária reforçou que o aeroporto segue operando normalmente, sem impactos nas operações de pousos e decolagens.

A queda de um balão atrapalhou o pouso de um avião no Aeroporto Internacional do Galeão | Foto: Reprodução - TV Globo

Segundo a concessionária, o trabalho de monitoramento da área operacional é constante. A empresa também informou que promove campanhas de conscientização sobre os perigos da soltura de balões para a aviação civil e o meio ambiente.