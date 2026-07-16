Universo/Niterói sedia workshop sobre manejo de comportamentos desafiadores no autismo
Organizado pela Coordenadoria de Acessibilidade da Prefeitura de Niterói, evento reuniu, no auditório da universidade, no Centro, especialistas, profissionais das áreas de Saúde e da Educação, além de estudantes e familiares de portadores da doença
O Programa Niterói Inclusivo, da Coordenadoria de Acessibilidade da Prefeitura de Niterói, promoveu o workshop "Manejo de Comportamentos Desafiadores no Autismo" no Auditório da Universo, em Niterói, nesta quinta-feira (16). O encontro reuniu especialistas, profissionais das áreas de Saúde da Educação, estudantes, familiares e integrantes da rede de apoio para compartilhar estratégias voltadas ao manejo de comportamentos desafiadores apresentados por pessoas com Transtorno do Espectro Autista, contribuindo para um atendimento mais qualificado, humanizado e inclusivo.
A programação contou com palestras da coordenadora municipal de Acessibilidade, Camila Rodrigues, da psicóloga e responsável técnica da Clínica Leka, Kare Quintanilha, do psicólogo e coordenador do projeto Leka TEA, Fernando Dugone, e da fisioterapeuta pediátrica e coordenadora de fisioterapia do projeto Leka TEA, Letícia Garcia. Ao longo do evento, os especialistas abordaram estratégias para compreender e manejar comportamentos desafiadores no contexto do autismo, destacando a importância da atuação integrada entre profissionais da saúde, da educação e familiares. A atividade integra a programação do Programa Niterói Inclusivo, iniciativa que promove palestras, oficinas e capacitações para ampliar a acessibilidade e fortalecer a inclusão no município.
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No contexto do TEA, comportamentos desafiadores podem surgir diante de dificuldades de comunicação, mudanças na rotina ou sobrecarga sensorial. Por isso, compreender estratégias adequadas de manejo é fundamental para promover acolhimento, autonomia e inclusão.
Para a coordenadora municipal de Acessibilidade, Camila Rodrigues, iniciativas como essa ampliam o acesso à informação e fortalecem a rede de acolhimento às pessoas autistas e suas famílias. "Ações como esse workshop sobre manejos de comportamentos desafiadores no autismo são fundamentais para ampliar o conhecimento, promover a inclusão e fortalecer uma rede de acolhimento às pessoas com autismo e suas famílias. Que o aprendizado de hoje inspire ações cada vez mais inclusivas em nossa cidade."
De acordo com a organização, o encontro foi pensado para reunir diferentes perspectivas sobre o tema e aproximar profissionais, familiares e estudantes de estratégias que possam ser aplicadas, tanto na prática profissional quanto na rotina das famílias. A proposta reforça o propósito do Programa Niterói Inclusivo de transformar conhecimento em inclusão.
Quem participou saiu com a percepção de que iniciativas como essa precisam acontecer com mais frequência e alcançar um público ainda maior.
Mãe atípica, Raíssa, estudante de Terapia Ocupacional, de 27 anos, avaliou que o conteúdo apresentado agregou novos conhecimentos ao reunir diferentes olhares sobre o autismo. Para ela, a troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas complementa a vivência das famílias e fortalece a rede de apoio. Ela também defendeu que ações semelhantes sejam levadas para outros municípios da Região Metropolitana, ampliando o acesso de quem enfrenta dificuldades de deslocamento e nem sempre consegue participar de cursos especializados. "Quanto mais informação a gente tiver para lidar com o dia a dia, melhor", resumiu.
A professora da rede municipal Tatiana, de 49 anos, ressaltou a importância da formação continuada para os profissionais da educação e destacou que a troca de conhecimentos entre especialistas e educadores amplia o olhar sobre o atendimento aos estudantes. Para ela, iniciativas como essa podem ser ampliadas com novas ações que contemplem ainda mais atividades práticas voltadas ao manejo de comportamentos. "Toda experiência acrescenta conhecimento e faz a gente crescer de alguma forma", afirmou.
Na mesma linha, a professora da educação especial Daniele, de 45 anos, elogiou a iniciativa e sugeriu que futuras edições incluam ainda mais momentos dedicados à aplicação prática das estratégias apresentadas. De acordo com ela, os profissionais que convivem diariamente com alunos autistas enfrentam desafios constantes em sala de aula e podem se beneficiar de atividades que simulem situações do cotidiano escolar. "Cada dia é um desafio diferente", observou.
Já Monique, mãe de uma criança com nanismo, de 45 anos, chamou a atenção para a necessidade de ampliar o debate sobre outras deficiências. Ela defendeu que uma sociedade mais informada está mais preparada para acolher as diferenças e construir políticas públicas mais efetivas. "Quando a gente entende, a gente compreende e tem um olhar mais empático e mais humano sobre isso", afirmou.
Ao reunir especialistas, educadores, profissionais da saúde, estudantes e familiares em torno de um mesmo tema, o workshop evidenciou que a troca de conhecimento e a formação continuada são caminhos essenciais para fortalecer a inclusão e qualificar o atendimento às pessoas autistas, propósito que norteia as ações desenvolvidas pelo Programa Niterói Inclusivo.
Serviço
Para acompanhar as próximas ações do Programa Niterói Inclusivo, siga o perfil oficial no Instagram: @programaniteroiinclusivo.