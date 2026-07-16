Universo/Niterói sedia workshop sobre manejo de comportamentos desafiadores no autismo

o registro de todos os envolvidos no workshop "Manejo de Comportamentos Desafiadores no Autismo" na Universo/Niterói - Foto: Yuri Messias

o registro de todos os envolvidos no workshop "Manejo de Comportamentos Desafiadores no Autismo" na Universo/Niterói - Foto: Yuri Messias

O Programa Niterói Inclusivo, da Coordenadoria de Acessibilidade da Prefeitura de Niterói, promoveu o workshop "Manejo de Comportamentos Desafiadores no Autismo" no Auditório da Universo, em Niterói, nesta quinta-feira (16). O encontro reuniu especialistas, profissionais das áreas de Saúde da Educação, estudantes, familiares e integrantes da rede de apoio para compartilhar estratégias voltadas ao manejo de comportamentos desafiadores apresentados por pessoas com Transtorno do Espectro Autista, contribuindo para um atendimento mais qualificado, humanizado e inclusivo.

A programação contou com palestras da coordenadora municipal de Acessibilidade, Camila Rodrigues, da psicóloga e responsável técnica da Clínica Leka, Kare Quintanilha, do psicólogo e coordenador do projeto Leka TEA, Fernando Dugone, e da fisioterapeuta pediátrica e coordenadora de fisioterapia do projeto Leka TEA, Letícia Garcia. Ao longo do evento, os especialistas abordaram estratégias para compreender e manejar comportamentos desafiadores no contexto do autismo, destacando a importância da atuação integrada entre profissionais da saúde, da educação e familiares. A atividade integra a programação do Programa Niterói Inclusivo, iniciativa que promove palestras, oficinas e capacitações para ampliar a acessibilidade e fortalecer a inclusão no município.

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No contexto do TEA, comportamentos desafiadores podem surgir diante de dificuldades de comunicação, mudanças na rotina ou sobrecarga sensorial. Por isso, compreender estratégias adequadas de manejo é fundamental para promover acolhimento, autonomia e inclusão.

Para a coordenadora municipal de Acessibilidade, Camila Rodrigues, iniciativas como essa ampliam o acesso à informação e fortalecem a rede de acolhimento às pessoas autistas e suas famílias. "Ações como esse workshop sobre manejos de comportamentos desafiadores no autismo são fundamentais para ampliar o conhecimento, promover a inclusão e fortalecer uma rede de acolhimento às pessoas com autismo e suas famílias. Que o aprendizado de hoje inspire ações cada vez mais inclusivas em nossa cidade."

Palestrantes do workshop "Manejo de Comportamentos Desafiadores no Autismo" | Foto: Yuri Messias

De acordo com a organização, o encontro foi pensado para reunir diferentes perspectivas sobre o tema e aproximar profissionais, familiares e estudantes de estratégias que possam ser aplicadas, tanto na prática profissional quanto na rotina das famílias. A proposta reforça o propósito do Programa Niterói Inclusivo de transformar conhecimento em inclusão.

Quem participou saiu com a percepção de que iniciativas como essa precisam acontecer com mais frequência e alcançar um público ainda maior.

Plateia fez perguntas aos palestrantes do workshop | Foto: Yuri Messias

Mãe atípica, Raíssa, estudante de Terapia Ocupacional, de 27 anos, avaliou que o conteúdo apresentado agregou novos conhecimentos ao reunir diferentes olhares sobre o autismo. Para ela, a troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas complementa a vivência das famílias e fortalece a rede de apoio. Ela também defendeu que ações semelhantes sejam levadas para outros municípios da Região Metropolitana, ampliando o acesso de quem enfrenta dificuldades de deslocamento e nem sempre consegue participar de cursos especializados. "Quanto mais informação a gente tiver para lidar com o dia a dia, melhor", resumiu.

A professora da rede municipal Tatiana, de 49 anos, ressaltou a importância da formação continuada para os profissionais da educação e destacou que a troca de conhecimentos entre especialistas e educadores amplia o olhar sobre o atendimento aos estudantes. Para ela, iniciativas como essa podem ser ampliadas com novas ações que contemplem ainda mais atividades práticas voltadas ao manejo de comportamentos. "Toda experiência acrescenta conhecimento e faz a gente crescer de alguma forma", afirmou.

Na mesma linha, a professora da educação especial Daniele, de 45 anos, elogiou a iniciativa e sugeriu que futuras edições incluam ainda mais momentos dedicados à aplicação prática das estratégias apresentadas. De acordo com ela, os profissionais que convivem diariamente com alunos autistas enfrentam desafios constantes em sala de aula e podem se beneficiar de atividades que simulem situações do cotidiano escolar. "Cada dia é um desafio diferente", observou.

O auditório ficou cheio durante o evento na Universo/Niterói | Foto: Yuri Messias

Já Monique, mãe de uma criança com nanismo, de 45 anos, chamou a atenção para a necessidade de ampliar o debate sobre outras deficiências. Ela defendeu que uma sociedade mais informada está mais preparada para acolher as diferenças e construir políticas públicas mais efetivas. "Quando a gente entende, a gente compreende e tem um olhar mais empático e mais humano sobre isso", afirmou.

Ao reunir especialistas, educadores, profissionais da saúde, estudantes e familiares em torno de um mesmo tema, o workshop evidenciou que a troca de conhecimento e a formação continuada são caminhos essenciais para fortalecer a inclusão e qualificar o atendimento às pessoas autistas, propósito que norteia as ações desenvolvidas pelo Programa Niterói Inclusivo.

Serviço

Para acompanhar as próximas ações do Programa Niterói Inclusivo, siga o perfil oficial no Instagram: @programaniteroiinclusivo.