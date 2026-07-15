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Caminhão derruba poste e interdita rua em Niterói

Acidente aconteceu na Rua Doutor Benjamin Constant, próximo ao Ponto Cem Réis

relogio min de leitura | Redação 15 de julho de 2026 - 13:50
Apesar do susto, o acidente não deixou feridos
Apesar do susto, o acidente não deixou feridos -

Um caminhão provocou a queda de um poste e interrompeu o trânsito na Rua Doutor Benjamin Constant, no bairro Santana, em Niterói, na tarde desta quarta-feira (15). O acidente não deixou vítimas.

Apesar do susto, o acidente não deixou feridos
Apesar do susto, o acidente não deixou feridos |  Foto: Reprodução

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O acidente foi registrado por volta das 12h45, próximo ao Ponto Cem Réis. Informações iniciais apontam que o caminhão acabou atingindo fios da rede elétrica, fazendo com que o poste cedesse.

O caminhão teria batido em fios da rede elétrica, ocasionando a queda do poste
O caminhão teria batido em fios da rede elétrica, ocasionando a queda do poste |  Foto: Reprodução

Para evitar riscos, o trecho foi bloqueado para a circulação de veículos e pedestres até a conclusão do trabalho das equipes responsáveis, que atuaram no local realizar os reparos na estrutura.

Tags:

Acidente caminhão Niterói Poste danificado

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