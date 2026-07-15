Caminhão derruba poste e interdita rua em Niterói
Acidente aconteceu na Rua Doutor Benjamin Constant, próximo ao Ponto Cem Réis
Um caminhão provocou a queda de um poste e interrompeu o trânsito na Rua Doutor Benjamin Constant, no bairro Santana, em Niterói, na tarde desta quarta-feira (15). O acidente não deixou vítimas.
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O acidente foi registrado por volta das 12h45, próximo ao Ponto Cem Réis. Informações iniciais apontam que o caminhão acabou atingindo fios da rede elétrica, fazendo com que o poste cedesse.
Para evitar riscos, o trecho foi bloqueado para a circulação de veículos e pedestres até a conclusão do trabalho das equipes responsáveis, que atuaram no local realizar os reparos na estrutura.