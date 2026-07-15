Sala Nelson recebe a Festa Literária Negra de Niterói

O encerramento do evento será marcado pelo encontro das mulheres no samba, com uma homenagem à sambista Jovelina Pérola Negra - Foto: Divulgação

O encerramento do evento será marcado pelo encontro das mulheres no samba, com uma homenagem à sambista Jovelina Pérola Negra - Foto: Divulgação

Neste sábado, 18 de julho, a partir das 12h, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe a Festa Literária Negra de Niterói - FLINN, iniciativa realizada pela Frente Negra por Reparação, em parceria com outros coletivos da cidade, que surge a partir das experiências e do fortalecimento das feiras e festas literárias realizadas no estado e em Niterói, como a FLIN (Festa Literária Internacional de Niterói).

Leia também:

Maricá realiza Feira da Agricultura Familiar no Barroco neste sábado (18)

Caminhão derruba poste e interdita rua em Niterói



A proposta é realizar, no mês de julho, período marcado pelo Julho das Pretas, em referência ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado em 25 de julho, um encontro dedicado à produção literária, artística e cultural de mulheres negras.

O evento tem como objetivo promover a confluência entre escritoras e pensadoras negras de projeção nacional e mulheres negras de Niterói que produzem literatura em diferentes formatos, criando um espaço de encontro, circulação, valorização e diálogo entre essas trajetórias.

A programação será dividida entre a Sala Nelson Pereira dos Santos, onde será realizado o painel principal do Festival, , e os espaços externos do Reserva Cultural, incluindo o Foyer e o gramado lateral, que receberão mesas, painéis e lançamento de livros, além de uma feira de protagonismo de mulheres negras, organizada em três eixos:

Gastronomia

Literatura

Artesanato

A feira contará com aproximadamente 30 expositoras, com apoio da Feira Pretas Baobás, e da Academia Fluminense de Letras, realizando ao longo do dia também lançamentos de livros dessas escritoras.

O encerramento do evento será marcado pelo encontro das mulheres no samba, com uma homenagem à sambista Jovelina Pérola Negra, reunindo uma roda de samba formada por mulheres, que acontecerá em um pequeno palco montado no Foyer.

Serviço

FLINN – Festa Literária Negra de Niterói

Data: Sábado, 18 de julho de 2026

Horário: 12h

Duração: 8h

Classificação indicativa: Livre

Entrada Gratuita

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, São Domingos, Niterói