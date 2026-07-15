Maricá realiza Feira da Agricultura Familiar no Barroco neste sábado (18)

A Prefeitura de Maricá realiza, neste sábado (18/07), das 8h às 13h, mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar, na Rua dos Lírios, no Barroco, em Itaipuaçu. Promovida pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, a iniciativa incentiva a produção local, aproxima agricultores e consumidores e fortalece a economia do município.

A feira reúne produtores rurais de Maricá, que comercializam diretamente frutas, legumes, verduras, hortaliças, alimentos artesanais e outros produtos cultivados no município, oferecendo alimentos frescos e de qualidade para a população.

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O secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares, destacou a importância da iniciativa para fortalecer o setor. "A feira aproxima os agricultores da população e mostra a importância de valorizar quem produz os alimentos que chegam à nossa mesa. Quando compramos diretamente do produtor, fortalecemos a agricultura familiar e a economia de Maricá", ressaltou.

Serviço: Feira da Agricultura Familiar

Data: 18 de julho (sábado)

Horário: Das 8h às 13h

Local: Rua dos Lírios, Barroco – Itaipuaçu