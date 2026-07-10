Niterói registra menor índice de roubos de rua da série histórica e zera roubo de cargas em junho

Niterói voltou a registrar resultados históricos na área da segurança pública. O Município alcançou, em junho de 2026, o menor número de roubos de rua desde o início da série histórica, em 2003. A análise é do Observatório de Segurança de Niterói (OspNit), tem como base os registros de ocorrências das delegacias e atividades operacionais do 12º Batalhão da Polícia Militar, e são uma prévia dos números que serão consolidados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). O levantamento aponta que em junho não foi registrado nenhum roubo de carga na cidade.

De acordo com a pesquisa, os roubos de rua caíram 44% em relação a junho do ano passado, passando de 88 para 49 ocorrências. Já os roubos de veículos tiveram redução de 57,89%, caindo de 19 para apenas oito registros no mês – também o menor número da série histórica. Outro destaque foi o roubo de cargas. Niterói fechou junho sem nenhuma ocorrência desse tipo de crime. No acumulado do primeiro semestre, foram registrados três casos em toda a cidade.

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O prefeito Rodrigo Neves destacou que os resultados refletem uma política permanente de investimentos em segurança pública, construída em parceria com as forças policiais.

"Mais uma vez, os indicadores mostram que Niterói segue no caminho certo. Registramos o menor número de roubos de rua desde o início da série histórica, em 2003, reduzimos em quase 58% os roubos de veículos e alcançamos um resultado histórico, com zero roubo de carga em junho. Esses números são fruto de investimentos contínuos da Prefeitura em tecnologia, inteligência, monitoramento, prevenção e apoio às forças de segurança. Vamos continuar avançando porque sabemos que ainda há desafios a enfrentar", afirmou o prefeito.

Rodrigo Neves ressaltou que a Prefeitura mantém uma política estruturada de apoio à segurança pública, com investimentos em programas como o Proeis, que amplia o efetivo da Polícia Militar nas ruas, além do fortalecimento da Guarda Municipal, da atuação do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e das ações do Pacto Niterói Contra a Violência.

O prefeito também destacou que, apesar dos avanços, a Prefeitura segue atenta a outros indicadores. Em junho, foram registrados seis roubos a estabelecimentos comerciais na cidade, número bem inferior ao registrado em anos anteriores, quando esse tipo de crime chegou a ultrapassar 40 ocorrências em um único mês.

Rodrigo Neves também parabenizou o trabalho integrado das forças de segurança que atuam no município.

"Quero agradecer e parabenizar a Guarda Municipal, as polícias Militar, Civil e Federal, além de todos os profissionais envolvidos no Pacto Niterói Contra a Violência. Esse trabalho integrado tem produzido resultados concretos para a população e vamos seguir investindo para tornar Niterói uma cidade cada vez mais segura."

Segundo a Prefeitura, os resultados reforçam a estratégia de integração entre Município e Estado, com investimentos em tecnologia, videomonitoramento, cercamento eletrônico, inteligência, prevenção à violência e fortalecimento das políticas públicas voltadas para a juventude e a ocupação dos territórios.

Investimentos em Segurança Pública

Mesmo sem ter atribuição constitucional sobre o policiamento ostensivo e a investigação criminal, o município passou a investir fortemente no apoio às polícias, na expansão de 400% do efetivo da Guarda Municipal e em tecnologia e inteligência.

A Prefeitura criou o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) em 2015, que conta com cerca de 800 câmeras integradas, entre elas 120 equipamentos inteligentes de cercamento eletrônico instalados nos principais acessos da cidade. A tecnologia permite identificar, em tempo real, veículos roubados, furtados, clonados ou envolvidos em delitos, contribuindo diretamente para o trabalho das forças de segurança. Desde sua implantação, o sistema já contribuiu para a recuperação de mais de 800 veículos roubados ou furtados. No local, guardas municipais, policiais civis e militares trabalham de forma integrada.

Niterói realiza o maior investimento municipal no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) do Estado do Rio de Janeiro. Com repasses mensais que podem chegar a R$ 4 milhões, a cidade disponibiliza mais de 248 policiais militares por dia atuando nas ruas, reforçando o policiamento ostensivo em áreas estratégicas. A Prefeitura também doou 45 viaturas à Polícia Militar. O município também aporta recursos para o Regime Adicional de Serviço (RAS), ampliando o reforço operacional das unidades da Polícia Civil. O investimento anual é de R$ 14,4 milhões, o que permitiu ampliar a média mensal de vagas do programa de 800 para 1.050.

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a estrutura das forças de segurança na região, o município também investe na implantação da Cidade da Polícia em Niterói. O novo complexo reunirá a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), além da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que funciona na cidade desde 2014.