Homem é preso por receptação em operação integrada em Niterói

A identificação do motor furtado contou com o trabalho técnico especializado do Grupo de Identificação Veicular (GIV) da Polícia Rodoviária Federal em Niterói - Foto: Divulgação

A identificação do motor furtado contou com o trabalho técnico especializado do Grupo de Identificação Veicular (GIV) da Polícia Rodoviária Federal em Niterói - Foto: Divulgação

Uma ação integrada entre o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), o Programa Segurança Presente Niterói, a 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou, nesta quarta-feira (1º), na prisão de um homem por receptação e na recuperação do motor de uma motocicleta com registro de furto ocorrido em setembro de 2025. A operação evidencia a efetividade da integração entre as forças de segurança pública que atuam no município, consolidando o modelo de atuação conjunta adotado em Niterói para o enfrentamento qualificado da criminalidade.

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Após uma informação repassada pelo Disque-Denúncia Niterói, por meio do convênio com o GGIM, policiais militares do Programa Segurança Presente acionaram a força-tarefa integrada e seguiram até o local indicado, nas proximidades do Morro do Castro, onde efetuaram a prisão do suspeito. Com ele, também foi apreendido um telefone celular com registro de roubo.

"A integração permanente entre as instituições de segurança, associada ao emprego de inteligência, tecnologia e à participação da sociedade, continuará sendo prioridade para ampliar a sensação de segurança da população e garantir respostas rápidas e eficientes às ações criminosas em Niterói", afirmou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal da Prefeitura de Niterói, Felipe Ordacgy.

A identificação do motor furtado contou com o trabalho técnico especializado do Grupo de Identificação Veicular (GIV) da Polícia Rodoviária Federal em Niterói, referência nacional na análise pericial de elementos identificadores automotivos e na detecção de adulterações veiculares. A expertise do GIV foi fundamental para confirmar a origem ilícita do motor e subsidiar os procedimentos investigativos.

A ação também reforça a importância das informações repassadas pela população por meio do Disque-Denúncia Niterói, ferramenta estratégica para o planejamento operacional e o direcionamento das ações integradas de segurança. A colaboração da sociedade, aliada ao compartilhamento de inteligência entre os órgãos envolvidos, amplia a capacidade de resposta do poder público e fortalece o combate às organizações criminosas.