Michel Mendonça, gonçalense e compositor de sucessos gravados por Tim Maia, morre em decorrência do câncer e do diabetes

Dono de uma das canções mais emblemáticas da música popular brasileira, o compositor Michel Mendonça morreu na última sexta-feira (26), aos 80 anos, em decorrência de complicações provocadas por um câncer, diabetes e um AVC. Internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, ele foi velado e sepultado no sábado (27), no Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo.

Conhecido artisticamente como Michel, o compositor nasceu Miguel Leite de Oliveira Neto. Embora tenha construído uma carreira discreta diante dos holofotes, seu legado permanece vivo por meio de sucessos que atravessaram gerações, especialmente na voz de Tim Maia.

Entre suas obras mais marcantes está "O Descobridor dos Sete Mares", faixa-título do álbum lançado por Tim Maia em 1983. Com um ritmo contagiante e interpretação inconfundível do cantor, a música tornou-se um clássico instantâneo da MPB. A força da gravação foi tamanha que, durante muitos anos, grande parte do público acreditou que a composição fosse do próprio Tim Maia.

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Na realidade, a canção foi escrita por Michel em parceria com Gilson Mendonça, ambos publicitários que buscavam espaço no universo da música. A dupla também assinou "Neves e Parques", outra faixa presente no mesmo álbum.

O êxito de "O Descobridor dos Sete Mares" abriu portas para Michel como compositor. Em 1984, ele emplacou "Não Dá", parceria com Carlão, gravada pelo grupo Roupa Nova. No mesmo ano, Tim Maia voltou a apostar em seu talento ao registrar a balada "Bons Momentos", composta ao lado de Marcos Cardoso, no álbum Sufocante. No mesmo disco também apareceu "Ga-Gaguejando", outra parceria com Gilson Mendonça.

A relação artística entre Michel e Tim Maia se fortaleceu nos anos seguintes. Em 1986, o cantor gravou as românticas "Preciosa" e "Pudera", ambas compostas por Michel e Marcos Cardoso, no álbum Tim Maia. Já em 1987, no disco Somos América, Tim deu voz a "Onde Está Você", consolidando mais uma parceria da dupla.

Embora tenha escrito para outros intérpretes, foi na voz potente e inconfundível de Tim Maia que Michel Mendonça encontrou sua maior vitrine artística. Suas composições ajudaram a construir parte importante da trajetória do cantor e permaneceram presentes na memória afetiva do público brasileiro.

Quase quatro décadas depois de seu lançamento, "O Descobridor dos Sete Mares" continua embalada por novas gerações, seja nas regravações de artistas como Lulu Santos e Monobloco ou na gravação original que transformou a composição em um dos maiores hinos da música brasileira.