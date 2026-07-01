Bellinha Delfim assume posto de rainha de bateria da Viradouro após saída de Juliana Paes

A nova rainha possui trajetória ligada à Viradouro e costuma marcar presença nos desfiles e eventos da escola - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A nova rainha possui trajetória ligada à Viradouro e costuma marcar presença nos desfiles e eventos da escola - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Unidos do Viradouro já tem uma nova rainha de bateria. A musa Bellinha Delfim foi escolhida para ocupar o posto deixado por Juliana Paes, que anunciou recentemente sua saída da função.

A mudança ocorre após a atriz comunicar que não seguirá mais como rainha da escola, decisão tomada por não conseguir manter a dedicação necessária ao cargo.

Bellinha, que já integrava o time de musas da agremiação de Niterói, vinha sendo apontada como uma das favoritas para assumir o lugar. Nas redes sociais, torcedores e admiradores da escola já demonstravam apoio ao nome da sambista para liderar a bateria.

Leia também:

Anitta realiza festa junina em mansão no Rio

Viih Tube e Eliezer lançam reality com funcionários e geram repercussão nas redes

A nova rainha possui trajetória ligada à Viradouro e costuma marcar presença nos desfiles e eventos da escola, sendo reconhecida pelo samba no pé e pela forte ligação com a comunidade.

Juliana Paes, que esteve à frente da bateria no Carnaval 2026, se despede do posto após um período de destaque e forte identificação com a agremiação.