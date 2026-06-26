Escritora e jornalista premiada lança livro no GAM, em Maricá

No dia 03 de julho (sexta-feira), às 19h, a jornalista Roberta de Souza e o modelo Felipe Carrete lançam o livro “Carrasco – O Senhor das Trevas”, no Grupo de Artistas de Maricá (GAM), Rua Álvares de Castro, 1277 – Lagoa de Araçatiba – Maricá. O lançamento faz parte da programação da Abertura do Inverno do GAM, que vai de 1º a 5 de julho.

O livro, um terror sobrenatural, apresenta Karret, um ser do submundo, que esconde um perigoso segredo. O Senhor das Trevas, o homem que viveu diversas encarnações sem saber o que é amor, esconde um segredo. E este segredo movimentará o submundo. A energia universal esconde muito mais do que nós, pobres mortais, podemos supor. Encarnados e desencarnados vivem e coexistem sem que quem caminha na Terra perceba. O bem e o mal travam batalhas surreais. E é neste contexto que Karret vive.

A obra, primeiro lugar na categoria Livro Digital no Prêmio Ecos da Literatura, diferenciada em sua criação por misturar fantasia, seres do submundo e personagens da umbanda, une o texto único da escritora, que coleciona 11 prêmios literários, um deles pela Focus Foundation (EUA), com fotos de ensaios fotográficos do modelo.

“Ao ver um ensaio fotográfico do Felipe, a ideia da história nasceu automaticamente em minha mente, foi algo bem natural e certeiro. Quando falei com Felipe sobre o projeto ele topou na hora!”. Explica Roberta.

“Estamos ansiosos para mostrar a todos nossos amigos e leitores esse projeto tão especial para nós”. Completa Felipe.

Felipe e Roberta | Foto: Divulgação

Sobre Roberta de Souza - Roberta de Souza é gestora do Grupo Gaia e editora-chefe dos selos Afeto e Muiraquitã. Também é jornalista, umbandista, escritora e mãe atípica. Trabalha no mercado editorial há 24 anos. Participou como coautora e coorganizadora de mais de 30 obras coletivas entre coletâneas e antologias. Assinou duas biografias e 7 livros solos. Recebeu, ao longo de sua carreira, 11 prêmios literários por suas obras solos, coletivas e por seu selo editorial Afeto. Roberta é membro número 002 da AILB (Academia Internacional de Literatura Brasileira), é membro da ACILBRAS – Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, cadeira 865.

Sobre Felipe Carrete - Felipe Carrete é modelo, empresário e produtor audiovisual, reconhecido por transformar vivências intensas em expressão artística autêntica. Iniciou sua trajetória nos bastidores da imagem em 2014 e, desde 2018, aplica essa bagagem em sua carreira como modelo profissional. Após um grave acidente em 2022, retornou ainda mais forte, fazendo de cada ensaio um símbolo de superação e verdade. Também lidera as marcas Konklav Tattoo e Konklav Filmes, unindo criatividade, gestão e visão autoral. Sua história inspira pela reinvenção constante e pela coragem de seguir evoluindo.

Serviço:

Lançamento Carrasco – O Senhor das Trevas

07/07/2026 (sexta-feira), às 19h

Local – Grupo de Artistas de Maricá (GAM) – Rua Álvares de Castro, 1277 – Lagoa de Araçatiba – Maricá

Entrada Franca