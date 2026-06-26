Avenida Amaral Peixoto terá interdições para obras de revitalização a partir de sexta-feira (26)

Avenida Amaral Peixoto, no centro de Niterói, passará por obras de revitalização - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

Avenida Amaral Peixoto, no centro de Niterói, passará por obras de revitalização - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

Motoristas que circulam pelo Centro de Niterói devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (26). Duas faixas à esquerda da Avenida Amaral Peixoto, no sentido Estação das Barcas, serão interditadas no trecho entre a Praça das Águas e a Praça da República.

As informações foram publicadas no Diário Oficial de sexta-feira (26). As interdições devem permanecer até 26 de agosto.

A medida é necessária para dar continuidade às obras de reurbanização e revitalização da região central da cidade, realizadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

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Durante o período de intervenção, o primeiro ponto de ônibus da avenida ficará temporariamente desativado. Também não será permitido estacionar veículos ao longo do trecho em obras.

Para reduzir os impactos no trânsito, a recomendação é que os motoristas utilizem rotas alternativas para acessar o Centro, principalmente pelas regiões de Icaraí e do Ingá.

De acordo com a prefeitura, o projeto de revitalização da Avenida Amaral Peixoto prevê melhorias na mobilidade urbana, ampliação da acessibilidade, valorização do patrimônio histórico, além de intervenções no paisagismo e obras para minimizar os alagamentos na área.