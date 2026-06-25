Rodrigo Neves apresenta modelo de segurança de Niterói em encontro internacional

Prefeito destacou redução de mais de 50% na taxa de homicídios e defendeu políticas integradas de prevenção à violência - Foto: Divulgação

Prefeito destacou redução de mais de 50% na taxa de homicídios e defendeu políticas integradas de prevenção à violência - Foto: Divulgação

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, apresentou nesta quarta-feira (24), no Marrocos, a experiência do programa Pacto Niterói Contra a Violência durante encontro internacional promovido pela rede Peace in Our Cities e pela Open Society Foundations, em parceria com a rede Mercocidades. O evento reuniu lideranças da América Latina e do Caribe para debater segurança cidadã, democracia e prevenção da violência urbana.

Rodrigo destacou que Niterói reduziu a taxa de homicídios de 27 para 11 mortes por 100 mil habitantes em uma década. Segundo o prefeito, a adoção de políticas integradas de prevenção à violência foram a chave desses bons resultados.

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“Apenas a ação policial não resolve o problema da violência. É preciso integrar prevenção, inteligência, políticas sociais e participação da comunidade, além de investir em tecnologia, qualificação das forças de segurança e governança”, afirmou.

Entre os resultados apresentados, Rodrigo Neves citou a redução de mais de 400% no número de adolescentes apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas e o fato de Niterói registrar atualmente os melhores indicadores de segurança da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Ao encerrar sua participação, o prefeito defendeu a ampliação da cooperação entre governos nacionais e países para enfrentar desafios como o tráfico internacional de armas, drogas e a atuação de organizações criminosas, reforçando a importância das políticas locais de prevenção e da construção de uma cultura de paz.

Lideranças da América Latina e do Caribe

O encontro reuniu cerca dezenas de participantes, entre prefeitos, prefeitas e representantes de organizações internacionais, para discutir estratégias de segurança cidadã e compartilhar experiências de enfrentamento à violência urbana. O debate teve como foco políticas integradas de segurança, prevenção da violência e desenvolvimento comunitário.