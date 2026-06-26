Rodovia em Niterói poderá receber o nome da ex-deputada Tânia Rodrigues, fundadora da Andef

A Rodovia RJ-100, no trecho que compreende o município de Niterói, poderá ser nomeada em homenagem à ex-deputada Tânia Rodrigues, que faleceu em maio deste ano. O Projeto de Lei 7.106/26, de autoria da deputada Tia Ju (REP), foi aprovado em primeira discussão pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quinta-feira (25/06). A medida ainda precisa passar por uma segunda votação na Casa.

Ex-vereadora de Niterói e também fundadora da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef), Tânia construiu um legado na sociedade, unindo sua experiência pessoal e participação legislativa. Na Alerj, Tânia foi deputada estadual de 1995 a 2022, onde presidiu a Comissão de Saúde e atuou nas investigações e denúncias que apontaram falhas em testes e riscos de contaminação em bancos de sangue e hemocentros do estado.

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Seu mandato apresentou e aprovou leis de impacto à cidadania e, principalmente, inclusão. Em destaque: a Lei 2.418/1995, que tornou obrigatório no Estado do Rio o uso do cinto de segurança, quando ainda não havia regulamentação pelo Conselho Nacional de Trânsito sobre essa questão; a Lei 3.364/2000, que instituiu a meia-entrada para jovens de até 25 anos; e a Lei 4.047/2002, que definiu a pessoa idosa a partir dos 60 anos para efeitos legais, além da criação do Dia Estadual da Luta da Pessoa Portadora de Deficiência.

Para a autora da homenagem, deputada Tia Ju, a figura de Tânia representa trabalho, dedicação e empenho. "Todos que acompanharam a Tânia nesta Casa sabem como ela contribuiu para a credibilidade da instituição", declarou. A deputada conta ainda que, em momentos de plenário, Tânia promovia dinâmicas para que todos vivenciassem a realidade de quem usa cadeira de rodas ou muleta e compreendessem o quanto as pessoas com deficiência dependem de acessibilidade.

"Fico muito feliz de poder eternizar o nome da nossa querida Tânia Rodrigues, imbatível na defesa da pessoa com deficiência, e marcar também a Assembleia Legislativa como uma Casa que reconhece esse trabalho", completa a parlamentar.