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Parte da 'Escadaria da Sardinha' desaba e causa transtorno e preocupação entre moradores

Relatos indicam que a estrutura apresentava rachaduras anteriores a queda

relogio min de leitura | Cristine Oliveira 26 de junho de 2026 - 11:48
Estrutura da 'Escadaria da Sardinha' em Niterói desaba parcialmente
Estrutura da 'Escadaria da Sardinha' em Niterói desaba parcialmente -

A conhecida ‘escadaria da sardinha’, entre as ruas Leopoldo Fernandes Pinheiro e Eduardo Luiz Gomes, no Centro de Niterói, desabou na tarde dessa quinta-feira (25) , atrapalhando o tráfego de moradores e oferecendo risco para transeuntes da região. O local foi isolado pela Defesa Civil.

De acordo com moradores da localidade, a escadaria apresentava sinais de desgaste há um certo tempo, com rachaduras visíveis. A queda da laje da escadaria ocorreu por volta das 12h desta quinta-feira, deixando partes da estrutura aparente e aumentando ainda mais as rachaduras.

Moradores relatam que rachaduras eram vistas antes da queda, mas que estão ainda mais preocupantes agora
Moradores relatam que rachaduras eram vistas antes da queda, mas que estão ainda mais preocupantes agora |  Foto: Layla Mussi

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“Era 12h e do nada a laje cedeu. Teve a chuva, mas ela (a escadaria) já estava criando uns buracos, estávamos cientes que podia ceder, já havia sinais. A rachadura do lado já estava”, disse o morador da região Marcos Almeida, de 49 anos.

Marcos Almeida, morador da região conta como ocorreu a queda
Marcos Almeida, morador da região conta como ocorreu a queda |  Foto: Layla Mussi

Equipes da Defesa Civil estiveram no local e interditaram a escadaria, assim impossibilitando que as pessoas transitem pela área, para minimizar o risco de novos acidentes. Moradores acreditam que as obras serão realizadas em breve, porém ainda não receberam informações referentes a datas pela Defesa Civil.

Um dos maiores temores dos residentes da região é que a escadaria caia ainda mais.

“Pode ceder mais, por exemplo. Hoje não está chovendo muito, mas se cair muita chuva… Você que o vão é grande e se acumular água pode estourar de baixo”, explicou o morador.

O temor dos moradores é que a estrutura desabe ainda mais
O temor dos moradores é que a estrutura desabe ainda mais |  Foto: Layla Mussi

Contactada, a Prefeitura de Niterói informou através de nota oficial que em razão da proximidade da escadaria com uma republica estudantil, o imóvel foi interditado preventivamente e notificou o proprietário para adoção de medidas cabíveis, para assegurar a integridade dos residentes. 

Ainda segundo a prefeitura, a orientação da Defesa Civil é que a população respeite a interdição, buscando rotas alternativas até o fim das avaliações técnicas e das intervenções necessárias.

A orientação da Defesa Civil é que moradores e transeuntes busquem outras rotas para trafegar
A orientação da Defesa Civil é que moradores e transeuntes busquem outras rotas para trafegar |  Foto: Layla Mussi

Confira a nota da Prefeitura de Niterói na íntegra: 

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Niterói interditou, nesta quinta-feira (25), a escadaria que liga a Rua Francisco Luís Leopoldo Fernandes Pinheiro à Rua Eduardo Luiz Gomes, no Centro, após o desabamento parcial da laje de um dos patamares da estrutura. Como medida complementar de segurança, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) executou o isolamento físico da área, impedindo o acesso de pedestres.

Em função da proximidade imediata da estrutura comprometida com um imóvel utilizado como república estudantil, a Defesa Civil também interditou preventivamente o imóvel e notificou o proprietário para adoção das providências cabíveis, visando preservar a segurança dos ocupantes.

A Defesa Civil orienta que a população respeite a interdição e utilize rotas alternativas até a conclusão das avaliações técnicas e das intervenções necessárias.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

Tags:

desabamento de escadaria desabamento parcial de escadaria Escadaria da Sardinha prefeitura de niterói

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