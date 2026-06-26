Parte da 'Escadaria da Sardinha' desaba e causa transtorno e preocupação entre moradores

A conhecida ‘escadaria da sardinha’, entre as ruas Leopoldo Fernandes Pinheiro e Eduardo Luiz Gomes, no Centro de Niterói, desabou na tarde dessa quinta-feira (25) , atrapalhando o tráfego de moradores e oferecendo risco para transeuntes da região. O local foi isolado pela Defesa Civil.

De acordo com moradores da localidade, a escadaria apresentava sinais de desgaste há um certo tempo, com rachaduras visíveis. A queda da laje da escadaria ocorreu por volta das 12h desta quinta-feira, deixando partes da estrutura aparente e aumentando ainda mais as rachaduras.

Moradores relatam que rachaduras eram vistas antes da queda, mas que estão ainda mais preocupantes agora | Foto: Layla Mussi

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“Era 12h e do nada a laje cedeu. Teve a chuva, mas ela (a escadaria) já estava criando uns buracos, estávamos cientes que podia ceder, já havia sinais. A rachadura do lado já estava”, disse o morador da região Marcos Almeida, de 49 anos.

Marcos Almeida, morador da região conta como ocorreu a queda | Foto: Layla Mussi

Equipes da Defesa Civil estiveram no local e interditaram a escadaria, assim impossibilitando que as pessoas transitem pela área, para minimizar o risco de novos acidentes. Moradores acreditam que as obras serão realizadas em breve, porém ainda não receberam informações referentes a datas pela Defesa Civil.

Um dos maiores temores dos residentes da região é que a escadaria caia ainda mais.

“Pode ceder mais, por exemplo. Hoje não está chovendo muito, mas se cair muita chuva… Você que o vão é grande e se acumular água pode estourar de baixo”, explicou o morador.

O temor dos moradores é que a estrutura desabe ainda mais | Foto: Layla Mussi

Contactada, a Prefeitura de Niterói informou através de nota oficial que em razão da proximidade da escadaria com uma republica estudantil, o imóvel foi interditado preventivamente e notificou o proprietário para adoção de medidas cabíveis, para assegurar a integridade dos residentes.

Ainda segundo a prefeitura, a orientação da Defesa Civil é que a população respeite a interdição, buscando rotas alternativas até o fim das avaliações técnicas e das intervenções necessárias.

A orientação da Defesa Civil é que moradores e transeuntes busquem outras rotas para trafegar | Foto: Layla Mussi

Confira a nota da Prefeitura de Niterói na íntegra:

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Niterói interditou, nesta quinta-feira (25), a escadaria que liga a Rua Francisco Luís Leopoldo Fernandes Pinheiro à Rua Eduardo Luiz Gomes, no Centro, após o desabamento parcial da laje de um dos patamares da estrutura. Como medida complementar de segurança, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) executou o isolamento físico da área, impedindo o acesso de pedestres.

Em função da proximidade imediata da estrutura comprometida com um imóvel utilizado como república estudantil, a Defesa Civil também interditou preventivamente o imóvel e notificou o proprietário para adoção das providências cabíveis, visando preservar a segurança dos ocupantes.

A Defesa Civil orienta que a população respeite a interdição e utilize rotas alternativas até a conclusão das avaliações técnicas e das intervenções necessárias.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca



