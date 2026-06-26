São Gonçalo vence o Serrano de virada e se classifica para as Oitavas da Copa Rio

Gols da vitória foram marcados por Aldair, Patrick Correia Sales e Hugo Borges - Foto: Jhonatan Jeferson / São Gonçalo EC

Gols da vitória foram marcados por Aldair, Patrick Correia Sales e Hugo Borges - Foto: Jhonatan Jeferson / São Gonçalo EC

O São Gonçalo bateu o Serrano de virada por 3 a 2, na última quarta-feira (24), no estádio Los Lários, em Xerém, e garantiu a classificação para as Oitavas de Final da Copa Rio.

Este foi o segundo confronto entre as equipes na 1ª fase da competição. O primeiro jogo terminou em um empate sem gols.

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O Serrano abriu o placar da partida com Douglas Lima, aos 25 minutos da primeira etapa. O São Gonçalo reagiu e virou a partida ainda no primeiro tempo, com gols de Aldair e Patrick Correia Sales, ambos no tempo adicional.

No segundo tempo, o São Gonçalo ampliou com Hugo Borges, aos 15 minutos. Já o Serrano descontou aos 21 minutos, novamente com Douglas Limas, dando números finais a partida.

Na próxima fase, o São Gonçalo joga contra o Volta Redonda, no dia 15 de julho.

O São Gonçalo volta a campo neste sábado (27), novamente contra o Serrano, mas desta em partida válida pela 10ª rodada da Série A2 Carioca, às 14h45, no Atílio Marotti, em Petrópolis.