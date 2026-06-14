Energia para torcer reúne torcedores para estreia do Brasil e vira palco de festa no Caminho Niemeyer

Vestidos com camisas da Seleção Brasileira, carregando bandeiras e adereços nas cores verde e amarelo, os torcedores chegaram cedo para aproveitar as atividades - Foto: Divulgação

Vestidos com camisas da Seleção Brasileira, carregando bandeiras e adereços nas cores verde e amarelo, os torcedores chegaram cedo para aproveitar as atividades - Foto: Divulgação

O Caminho Niemeyer foi tomado por música, futebol e muita animação neste sábado (13). O Energia para Torcer, evento realizado pela Enel para transmitir os jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, reuniu milhares de torcedores em Niterói para acompanhar a estreia do Brasil contra o Marrocos. Com uma programação que uniu shows, atrações interativas e a transmissão da partida em telão, o espaço se transformou em um dos principais pontos de encontro da cidade.

A movimentação começou ainda durante a tarde. Vestidos com camisas da Seleção Brasileira, carregando bandeiras e adereços nas cores verde e amarelo, os torcedores chegaram cedo para aproveitar as atividades oferecidas gratuitamente pelo evento. O clima era de confiança e expectativa para o primeiro desafio do Brasil na competição.

Leia também:

Parque RJ Nosso Sonho com tudo pronto para a transmissão dos jogos da seleção brasileira



Enel Rio promove troca de geladeiras e ações de sustentabilidade na Região Metropolitana

A responsável por abrir a programação foi a cantora Ludmilla. Com um repertório repleto de sucessos, a artista colocou o público para cantar e dançar antes mesmo de a bola rolar. A apresentação ajudou a aquecer os ânimos e deu o tom da festa que tomaria conta do espaço ao longo de todo o dia.

A responsável por abrir a programação foi a cantora Ludmilla | Foto: Reprodução/Instagram

Além do show, o público encontrou uma série de atrações espalhadas pelo local. O Energia para Torcer contou com serviços gratuitos de maquiagem e cabelo, espaços para jogos como totó e futebol de botão, desafio de chute ao gol, área para troca de figurinhas da Copa e uma exposição com fotos, curiosidades e momentos históricos da Seleção Brasileira em Mundiais.

A estrutura recebeu elogios dos visitantes. A estudante Eduarda, de 23 anos, destacou a organização do espaço e afirmou ter se surpreendido positivamente com o evento. "Eu adorei. Vim preparada, trouxe canga e várias coisas, mas a estrutura está ótima. Não precisa de nada", contou.

Eduarda, de 23 anos | Foto: Robson Almeida

Sobre a partida, a jovem demonstrava confiança em um resultado positivo da equipe brasileira. "Eu espero que o Brasil ganhe. É o primeiro jogo da fase de grupos. O Marrocos vem numa crescente, mas dá para ganhar", afirmou.

O casal de advogados Mateus, de 28 anos, e Mariana, de 27, também aprovou a experiência oferecida pelo evento. Para eles, a organização e o conforto foram diferenciais importantes. "Está tudo muito organizado. Os banheiros estão limpos e o ambiente está muito agradável", comentou Mateus. Mariana concordou e destacou a estrutura montada para receber o público. "O ambiente está muito legal e bem preparado para os torcedores", disse.

O casal de advogados Matheus, de 28 anos, e Mariana, de 27 | Foto: Robson Almeida

Quando a partida começou, as atenções se voltaram para os telões instalados na arena. Cada lance era acompanhado de perto pelos presentes, que vibravam a cada oportunidade criada pela Seleção. O clima de confiança, porém, deu lugar à apreensão quando o Marrocos abriu o placar.

Mesmo com a desvantagem, a torcida seguiu apoiando o Brasil. A explosão de alegria veio quando Vinícius Júnior balançou as redes e empatou a partida. O gol foi comemorado com gritos, abraços, aplausos e muita festa. Por alguns instantes, o espaço se transformou em uma grande arquibancada a céu aberto, reunindo torcedores de diferentes idades em uma celebração coletiva.

Ao apito final, o placar de 1 a 1 deixou um sentimento misto entre os presentes. Se por um lado o empate não era o resultado esperado pela maioria dos torcedores, por outro a reação da Seleção após sair atrás no marcador foi valorizada por quem acompanhou a partida no local.

Após o jogo, o público continuou no local para acompanhar uma sequência de atrações musicais. O grupo Monobloco, o DJ Marlboro e a equipe Furacão 2000 comandaram a festa e mantiveram a animação dos presentes até o fim da noite.

O Caminho Niemeyer foi tomado por música, futebol e muita animação neste sábado (13) | Foto: Reprodução/Instagram

A mistura de futebol, música e entretenimento consolidou o Energia para Torcer como uma das principais opções para os moradores de Niterói acompanharem a Copa do Mundo. A programação continua nos dias 19, 24 e 29 de junho, com novas transmissões dos jogos da Seleção Brasileira, shows e diversas atividades gratuitas para o público no Caminho Niemeyer.

Sob supervisão de Marcela Freitas