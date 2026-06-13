Enel Rio promove troca de geladeiras e ações de sustentabilidade na Região Metropolitana

Entre os dias 15 e 19 de junho, a Enel Distribuição Rio oferece serviços diversos para cidades da Região Metropolitana. Nesta segunda-feira, os clientes de Rio Bonito poderão se inscrever para o sorteio de 20 geladeiras, que ocorrerá em seguida. Na terça (16), os moradores de Itaboraí receberão dicas de consumo consciente, com palestra sobre economia de energia elétrica e troca de lâmpadas por modelos LED, que são mais econômicas e duradouras.

Na quarta-feira, a população de São Gonçalo terá acesso à Van Experience, que ficará estacionada na sede do projeto Craques do Amanhã. Já os moradores de Niterói poderão visitar a Nave Enel, de terça a sexta-feira, no bairro do Fonseca.

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Enel Compartilha Consumo Consciente

O projeto oferece atividades e palestras sobre o consumo eficiente de energia elétrica nas residências e com orientações sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.

Troca de lâmpadas

Os clientes dos seis municípios poderão realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Nave Enel e Van Experience

Na Van Experience, os clientes poderão conhecer o veículo interativo, que proporciona uma experiência única, com gamificação, tecnologia de realidade aumentada, segurança com a energia, telas touchscreen, vídeos e itens de inclusão e acessibilidade.

A Nave Enel é uma plataforma móvel montada sobre um ônibus, que abriga salas com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e educacionais com tela touchscreen e tecnologia de realidade virtual 3D sobre o uso consciente da energia elétrica, jovens e adultos poderão consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta atrativa e interativa

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.

SERVIÇO

Sorteio e troca de geladeiras

Rio Bonito

Segunda-feira (15), das 9h às 15h

Evento para cadastro, sorteio e substituição de 20 refrigeradores para famílias dos arredores

CRAS Esperança - Parque Andreia – Rua C, s/nº, Boa Esperança

Consumo Consciente e Troca de Lâmpadas

Itaboraí

Terça-feira (16), das 9h às 16h

Praça do Outeiro - Outeiro das Pedras, nº 190

Van Experience

São Gonçalo

Quarta-feira (17), das 8h às 12h

Sede do projeto Craque do Amanhã – Rua Oliveira Botelho nº 785 – Neves

Nave Enel

Niterói

De terça (16) a sexta-feira (19), das 8h às 16h

Colégio Estadual José Bonifácio - Rua Dr. Carlos Maximiano, nº 20 - Fonseca