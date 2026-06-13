Prefeitura inaugura Arena Niterói na segunda-feira (15)

A cerimônia de inauguração contará com uma apresentação especial da equipe brasileira campeã de ginástica rítmica - Foto: Divulgação/Lucas Benevides

A cerimônia de inauguração contará com uma apresentação especial da equipe brasileira campeã de ginástica rítmica - Foto: Divulgação/Lucas Benevides

A Prefeitura de Niterói inaugura, nesta segunda-feira (15), a Arena Niterói, considerada um dos principais projetos previstos na candidatura da cidade aos Jogos Pan-Americanos. O equipamento se destaca por ser a primeira arena indoor do Estado do Rio de Janeiro fora da capital.

A cerimônia de inauguração contará com uma apresentação especial da equipe brasileira campeã de ginástica rítmica, que marca a abertura oficial do novo espaço esportivo e de eventos.

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A Arena Niterói possui uma quadra adaptável para competições de vôlei, futsal, handebol e basquete, atendendo às dimensões oficiais exigidas pelas federações esportivas. A estrutura permite a realização de torneios nacionais e internacionais, ampliando o potencial da cidade para receber grandes competições.

Além do uso esportivo, o local também conta com infraestrutura adequada para shows, apresentações culturais e outros eventos de grande porte.

A nova arena integra o conjunto de investimentos planejados para fortalecer a infraestrutura esportiva de Niterói e ampliar a capacidade da cidade de sediar eventos nacionais e internacionais.