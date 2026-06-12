Empresária vítima de tentativa de feminicídio acorda após mais de um mês em coma em Niterói

A empresária Izabela Leite, de 30 anos, que havia sido brutalmente agredida pelo ex-marido e estava em coma desde o dia 2 de maio, acordou na última quarta-feira (10), no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, onde permanece internada por tentativa de feminicídio.

Segundo amigos, a jovem ainda não voltou a falar, mas já consegue se comunicar por meio de piscadas. Mas de acordo com o hospital, o seu estado de saúde ainda é grave.

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Relembre o caso

De acordo com a Polícia Civil, ela foi encontrada com ferimentos graves na cabeça, no tórax e no pé. A empresária chegou desacordada ao hospital e apresentou um coágulo na cabeça, que foi reduzindo ao longo do tratamento.

Ainda segundo pessoas próximas, o casal já estava separado. No dia 7 de maio, o agressor foi preso no Centro de Niterói por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Após o trabalho de investigação, os policiais localizaram o acusado e cumpriram contra ele um mandado de prisão temporária por tentativa de feminicídio. No dia 8, ele foi transferido para o Complexo Prisional de Benfica. O caso continua sendo investigado pela Deam de Niterói.