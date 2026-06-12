Dia dos Namorados: quando um simples match se transforma em amor para a vida toda

Aplicativos de relacionamento são usados por cerca de 94 milhões de pessoas no Brasil - Foto: Reprodução - Freepik

Aplicativos de relacionamento são usados por cerca de 94 milhões de pessoas no Brasil - Foto: Reprodução - Freepik

Em tempos de conexões digitais, o amor também encontrou um novo caminho. Entre curtidas, mensagens e "matches", milhares de brasileiros têm transformado encontros virtuais em relacionamentos reais, provando que o romance pode surgir até mesmo na tela de um celular. Histórias que começam com uma simples notificação e, muitas vezes, terminam em namoro, casamento e planos para uma vida inteira a dois.

Cada vez mais populares, os aplicativos de relacionamento deixaram de ser apenas uma alternativa para conhecer novas pessoas e se tornaram uma ferramenta capaz de aproximar vidas, encurtar distâncias e criar laços duradouros. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro, cerca de 94 milhões de brasileiros já utilizaram plataformas de relacionamento, número que corresponde a 57% dos internautas do país.



Entre esses milhões de usuários estão casais que encontraram na tecnologia a oportunidade de viver histórias de amor verdadeiras. É o caso da enfermeira Suellen Ribeiro, de 27 anos, e de Marcos Paes, de 30, que transformaram um simples "match" em um casamento que já dura sete anos.



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Suellen decidiu criar um perfil em um aplicativo de relacionamento após o incentivo de amigas que já haviam tido boas experiências na plataforma. Na época, ela buscava alguém para conversar, sair e compartilhar momentos do dia a dia, sem imaginar que encontraria o homem com quem construiria uma família.

“Foi influência de amigas próximas que já tinham usado e gostado. Além disso, eu estava há muito tempo sozinha, procurando alguém para sair e conversar”, relembrou Suellen Ribeiro, que achou o amor com apenas um mês na plataforma.

O que começou com um simples "match" se transformou em uma história de amor que chegou ao altar para Suellen e Marcos | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Apesar de os aplicativos aproximarem as pessoas, eles também podem gerar insegurança e desconfiança sobre quem está do outro lado da tela. Ainda assim, quando o sentimento surge, essas barreiras acabam sendo superadas. Foi o que aconteceu com Suellen, que se interessou por Marcos logo nas primeiras conversas.

“Iniciar uma conversa com alguém que você não conhece é muito difícil. A gente nunca sabe se o que a outra pessoa está dizendo é verdade. Fizemos muitas perguntas genéricas e demoramos um pouco para nos entender. Só melhorou quando nos encontramos pessoalmente. Depois disso, passamos a conversar todos os dias e a nos ver com frequência”, relembrou.

De acordo com a pesquisa, cerca de 70% das mulheres preferem marcar encontros em locais movimentados, enquanto 66% avisam alguém de confiança antes de sair. A história de Suellen confirma essa realidade. Após um período de conversas virtuais, ela e Marcos decidiram finalmente se encontrar.

“Quando se trata do mundo virtual, existe muito receio. A gente fica se perguntando se a pessoa mostrada no aplicativo é realmente aquela que vai encontrar pessoalmente. Compartilhei minha localização e enviei os dados das redes sociais dele para uma amiga, que ficou me acompanhando e mandando mensagens para saber se estava tudo bem”, contou.

Mas toda a cautela valeu a pena. A química entre os dois também aconteceu fora do ambiente virtual, transformando um simples encontro em uma história de amor que chegou ao altar.

“Foi um encontro muito bom, leve e descontraído. Saímos para um barzinho com música ao vivo, conversamos bastante e gostamos da companhia um do outro. Isso era muito importante para os próximos encontros. Um primeiro encontro ruim provavelmente não teria continuidade”, disse Suellen.

Suellen Ribeiro e Marcos Paes se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento e hoje celebram sete anos de casamento. | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Outra história de amor que nasceu graças aos aplicativos é a do supervisor administrativo Tarcísio Rodrigues Dantas, de 42 anos, e da analista financeira Evelyn Corrêa do Couto, de 37. Juntos há oito anos, eles também encontraram o amor por meio da tecnologia.

Apesar do final feliz, o casal quase não se conheceu. Tarcísio não era adepto dos aplicativos de namoro, mas resolveu dar uma oportunidade à experiência.

“Nunca tinha utilizado aplicativos de namoro antes, mas eles já existiam há muito tempo. Muitos amigos os utilizavam e gostavam, mas eu era resistente a usá-los. Depois, baixei o Tinder e fiquei por lá durante um tempo, mas acabei enjoando, pois os papos sempre eram os mesmos. As pessoas padronizaram a comunicação, que acabou se tornando mecanizada. Desinstalei o Tinder e instalei o Happn, que deu certo, e foi lá que conheci a minha esposa, Evelyn”, contou Tarcísio.

No caso deles, além do aplicativo, pode-se dizer que o clube carioca com o maior número de torcedores, o Flamengo, também ajudou os dois a se conhecerem.

“Eu já tinha usado algumas vezes, mas, na última vez, instalei o Happn e fui a um bar perto da casa dele assistir ao jogo do Flamengo. O aplicativo identificou que ele estava por perto”, disse Evelyn.

Com um pouco de insistência e sorte, os dois se conheceram e começaram a trocar mensagens. A conversa, porém, demorou a fluir por conta da correria do dia a dia, mas o amor falou mais alto.

“Demorou alguns dias, pois eu levava um tempo para responder por conta dos compromissos do dia a dia”, contou o supervisor administrativo.

“Eu puxei assunto e conversamos pouco. Depois fomos para o WhatsApp. Só nos cumprimentamos e não falamos mais. Então, ele puxou assunto comigo cerca de 10 dias depois”, explicou a analista financeira.

Tarcísio Rodrigues Dantas e Evelyn Corrêa do Couto encontraram o amor em um aplicativo de relacionamento e estão juntos há oito anos | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Por fim, depois das conversas e de identificarem interesses em comum, resolveram sair para se conhecer pessoalmente.

“Conversamos sobre muitos assuntos e nos divertimos em um bar próximo de casa, em uma sexta-feira à noite. Nesse dia, rolou o primeiro beijo”, relembrou Tarcísio, que se casou com Evelyn em 2021.

Os aplicativos de namoro têm facilitado a interação entre as pessoas e dado origem às mais variadas histórias de amor.

Sob supervisão de Marcela Freitas

