Loja de eletrônicos é furtada por grupo de seis pessoas no Centro de Niterói; Vídeo

Segundo o gerente, o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 2 mil em produtos - Foto: Layla Mussi

Segundo o gerente, o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 2 mil em produtos - Foto: Layla Mussi

Uma loja de eletrônicos foi furtada na tarde do dia (9), no Centro de Niterói. O estabelecimento localizado na Rua Almirante Tefé, foi alvo de uma ação coordenada por um grupo de seis pessoas, com idades estimadas entre 50 e 65 anos. De acordo com o gerente da loja, Rian, o crime aconteceu por volta das 13h e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Segundo ele, esse tipo de ocorrência nunca havia sido registrado anteriormente no estabelecimento.

As imagens mostram que a ação foi planejada. Inicialmente, um homem vestindo blusa marrom e uma mulher com camisa listrada param em frente à loja e observam o interior. Em seguida, o homem faz um sinal para uma terceira pessoa, que também se aproxima para analisar o movimento.

Após se afastarem por alguns instantes, o grupo retorna com mais integrantes e inicia a ação. Uma das pessoas entra primeiro e se dirige ao caixa, distraindo o atendente. Na sequência, uma mulher vestida de preto aborda outro vendedor, também com o objetivo de desviar a atenção.

Leia também:

Com outdoor de 15 metros, OAB-RJ reforça campanha contra o golpe do falso advogado

Homem é preso após invadir colégio no Ingá, em Niterói

Enquanto os funcionários são distraídos, outros quatro integrantes entram no estabelecimento. Parte do grupo realiza o furto, enquanto uma pessoa permanece do lado de fora, aparentemente monitorando a movimentação.

Segundo o gerente, o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 2 mil em produtos. O boletim de ocorrência foi registrado de forma online, e o caso deve ser investigado pelas autoridades. Ainda de acordo com Rian, a forma como o grupo agiu indica que o crime foi previamente planejado. Até o momento, ninguém foi preso.

Quem tiver qualquer informação que colabore com as investigações e a prisão do grupo criminoso pode ligar para 2253-1177. O anonimato é garantido.





As imagens mostram que a ação foi planejada Reprodução