Com outdoor de 15 metros, OAB-RJ reforça campanha contra o golpe do falso advogado

A campanha na fachada do prédio, na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio, é mais uma medida adotada pela OAB-RJ para chamar a atenção e coibir esse tipo de crime - Foto: Divulgação/ Bruno Mirandella/OAB-RJ

A campanha na fachada do prédio, na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio, é mais uma medida adotada pela OAB-RJ para chamar a atenção e coibir esse tipo de crime - Foto: Divulgação/ Bruno Mirandella/OAB-RJ

A OAB-RJ decidiu reforçar a campanha contra o golpe do falso advogado. Um outdoor de 15 metros de altura por 7,6 metros de largura, instalado na sede da entidade, passou a exibir mensagem de alerta sobre a fraude. “Número diferente? Pediu dinheiro? Desconfie! Ligue para o seu advogado”, diz a peça. Desde janeiro de 2025, a Corregedoria da OAB-RJ já recebeu 1.976 denúncias relacionadas a essa prática criminosa.

O golpe do falso advogado acontece quando criminosos têm acesso a informações de processos judiciais, entram em contato com as pessoas envolvidas se passando por seus advogados ou advogadas e pedem pagamentos de forma indevida, geralmente sob a falsa alegação de necessidade de pagamentos de taxas ou liberação de valores.

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“Infelizmente, esse golpe tem feito milhares de vítimas em todo o Brasil, causando prejuízos às pessoas e atingindo a advocacia. Os crimes estão cada vez mais tecnológicos, com uso de inteligência artificial copiando imagens e vozes. Nesse cenário, nossa melhor arma é a informação. Por isso, a orientação é sempre desconfiar de números estranhos e pedidos de valores. As pessoas devem procurar sempre o seu advogado”, recomendou a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio.

A campanha na fachada do prédio, na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio, é mais uma medida adotada pela OAB-RJ para chamar a atenção e coibir esse tipo de crime. Entre as ações já adotadas pela Seccional está o lançamento de uma cartilha com informações e dicas para evitar ser vítima da fraude, que está disponível no portal da entidade na internet (www.oabrj.org.br).

A OAB-RJ também solicitou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a adoção de medidas para dificultar o acesso dos golpistas a informações dos processos, como restrição nos filtros de busca no sistema de consulta processual; o acesso com dupla verificação de senha; e a criação de marca d’água para identificar advogados que baixarem ou imprimirem peças processuais.

Para aprimorar a interlocução com órgãos como o TJRJ, a Polícia Civil e o Ministério Público, foi criada também a Comissão Especial de Combate ao Golpe do Falso Advogado. A OAB-RJ também entrou com uma Ação Civil Pública na Justiça Federal contra a Meta por falhas de segurança no WhatsApp, que facilitam a ação dos criminosos.