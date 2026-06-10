Maricá abre inscrições para edição de junho do Bike Night em Itaipuaçu

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo Instagram da Secretaria de Esportes - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo Instagram da Secretaria de Esportes - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, realiza no próximo dia 16/06 (terça-feira) mais uma edição do Bike Night, passeio ciclístico noturno promovido no município. A atividade acontecerá em Itaipuaçu, com concentração na Arena Itaipuaçu (Rua São José, antiga Rua 13, em São Bento da Lagoa).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo Instagram da Secretaria de Esportes (@secesportesmarica). O evento é destinado a ciclistas de diferentes faixas etárias e tem como objetivo incentivar a prática esportiva e a utilização da bicicleta como atividade de lazer.

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“O Bike Night é uma atividade que busca estimular a prática esportiva e promover momentos de convivência entre os participantes em diferentes bairros da cidade”, afirmou o secretário de Esportes, Filipe Dias Bittencourt.

Realizado regularmente pela Secretaria de Esportes, o Bike Night reúne moradores em percursos noturnos por diferentes regiões da cidade. Nesta edição, a organização sugere que os participantes utilizem camisas vermelhas em referência ao mês dos namorados. Ao final do percurso, os participantes retornarão ao ponto de partida, onde será realizado o sorteio de brindes entre os inscritos.