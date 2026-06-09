Confira opção de roupas confortáveis para assistir o Brasil na Copa do Mundo 2026

Vendedora Ana Carolina Costa conta que consegue montar a roupa completa com blusa e short - Foto: Layla Mussi

Vendedora Ana Carolina Costa conta que consegue montar a roupa completa com blusa e short - Foto: Layla Mussi

A Copa do Mundo é o maior evento de futebol e os torcedores já se preparam para compor looks à altura sem apelar para o meme 'não tenho nem roupa para esse evento' como desculpa. Bom, essa é a expectativa de comerciantes em lojas e barraquinhas de roupas e calçados no Alcântara, que já exibem diversas opções temáticas com preços acessíveis para os gonçalenses torcerem pelo hexa.

Andando pelas ruas da feira em Alcântara, é possível encontrar uma variedade de itens, desde as clássicas blusas verde e amarela, até chinelos personalizados. Os preços também agradam o bolso, com peças custando de R$ 30,00 a R$ 70,00, fora blusas infantis por R$ 19,00. A reportagem de O SÃO GONÇALO buscou os melhores preços para o consumidor se preparar dos pés a cabeça para a Copa.

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Faltam três dias para o Brasil estrear contra o Marrocos e os comerciantes perceberam certo aumento na procura por determinados itens como blusas e conjuntos estampados com as cores da bandeira brasileira.

"Dá para montar todo o look aqui, com short de cirre, tem bastante variedade para montar o look, por exemplo a blusinha, cropped do Brasil com bermudinha jeans, tem a novidade do Plus para pessoas mais cheinhas. Tem também conjuntinho, shortinho com cropped e o conjunto que está saindo por R$ 70", disse a vendedora Ana Carolina Costa, 33, que trabalha no local há dois meses.

Conjuntos completos podem ser encontrados nos comércios | Foto: Layla Mussi

Para ajudar a montar um look bonito e confortável, protegido do sol, é possível encontrar bonés e chinelos personalizados, ambos em torno de R$ 30,00. Os itens podem servir como uma lembrança de mais uma copa do Brasil com o fim do evento.

Bonés da seleção são uma ótima opção para comprar a roupa | Foto: Layla Mussi

Os chinelos são personalizados com imagens da bandeira do Brasil e o emblema da CBF | Foto: Layla Mussi

No comércio, também é possível encontrar blusas masculinas, com frases divertidas e que expressam a essência do brasileiro. Se combinado com um short, com a cor do Brasil, também pode se tornar uma boa opção de roupa confortável para assistir o jogo.

A blusa custa R$ 39,99 e o short R$ 49,99, e juntos compõem uma roupa divertida e confortável | Foto: Layla Mussi

Os preços das blusas giram em torno de R$ 49,99, enquanto as blusas baby look estão R$ 39,99, as blusas T-Shirt, tamanho G3, podem ser encontradas por R$ 40,00 e as blusas infantis estão mais em conta, saindo por R$ 19,99. Os chinelos decorados estão custando R$ 30,00 e o boné por R$ 35,00.

1/4 Até mesmo no comércio há opção de roupas temáticas para a copa | Foto: Layla Mussi

2/4 Há opções de roupas tanto para homens e mulheres | Foto: Layla Mussi

3/4 Os torcedores podem apostar em blusas e bonés com as cores do Brasil | Foto: Layla Mussi

4/4 Comércios contam com variedade de roupas para montar o melhor look | Foto: Layla Mussi