1ª Edição do Arraiá do Caio Martins promete agitar Niterói com festa gratuita no coração de Icaraí
O Arraiá do Caio Martins chega para se tornar o ponto de encontro de Niterói neste mês junino
O Campo do Caio Martins vai se transformar em um verdadeiro espaço de celebração e cultura popular. De 11 a 14 de junho (quinta a domingo), Icaraí sedia a 1ª edição do Arraiá do Caio Martins, uma grande festa junina aberta a toda a população, com entrada gratuita.
O evento promete reunir famílias em torno das melhores tradições das festas típicas brasileiras: comidas típicas, shows ao vivo, quadrilha, parque de diversões, atrações infantis e muito chopp gelado para animar os foliões.
Com uma localização privilegiada em um dos bairros mais movimentados da cidade, o Arraiá do Caio Martins chega para se tornar o ponto de encontro de Niterói neste mês junino.
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Serviço:
1ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ DO CAIO MARTINS
De 11 a 14 de junho de 2026
Campo do Caio Martins – Icaraí, Niterói/RJ
Entrada gratuita
Ação Solidária: Doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível
Programação:
11/6 - Quinta-feira:
16h às 22h
16h DJ
17h Forró com Forró informal 1º Set
18h15 DJ
18h45 Forró com Forró informal 2º Set
20h DJ
20h30 Lara Zuzarte
22h FIM
12/6 - Sexta-feira:
12h a 22h
12h DJ
17h Forró com Neidinha Rocha 1º set
18h15 DJ
18h45 Forró com Neidinha Rocha 2º set
20h DJ
20h30 Pagode do Levada
22h FIM
13/6 - Sábado:
10h - DJ
11h - Leo Castro (Infantil)
13h - Mágico Douglas (Infantil)
14h - Forró Trio Pé descalço 1º set
15h30 - DJ
16h - Forró Trio Pé descalço 2º set
17h30 - DJ
18h - Quadrilha Balão Tigre Dourado
18h30 - DJ
19h JOGO DO BRASIL NO TELÃO
21h Pagode do Palitto
22h30 Fim
14/6 - Domingo:
10h - DJ
11h - Criart “O Arraiá da dona Baratinha”
13h - Infantil
14h - Forró Impacta show 1º Set
15h30 - DJ
16h - Forró Impacta show 2º set
17h30 - DJ
18h - Pagode com Bem D+
19h30 - DJ
20h30h - Bicho Solto
22h - Fim