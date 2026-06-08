1ª Edição do Arraiá do Caio Martins promete agitar Niterói com festa gratuita no coração de Icaraí

O Campo do Caio Martins vai se transformar em um verdadeiro espaço de celebração e cultura popular - Foto: Divulgação

O Campo do Caio Martins vai se transformar em um verdadeiro espaço de celebração e cultura popular - Foto: Divulgação

O Campo do Caio Martins vai se transformar em um verdadeiro espaço de celebração e cultura popular. De 11 a 14 de junho (quinta a domingo), Icaraí sedia a 1ª edição do Arraiá do Caio Martins, uma grande festa junina aberta a toda a população, com entrada gratuita.

O evento promete reunir famílias em torno das melhores tradições das festas típicas brasileiras: comidas típicas, shows ao vivo, quadrilha, parque de diversões, atrações infantis e muito chopp gelado para animar os foliões.

Com uma localização privilegiada em um dos bairros mais movimentados da cidade, o Arraiá do Caio Martins chega para se tornar o ponto de encontro de Niterói neste mês junino.

Leia também:

Fé e tradição: Santo Antônio, São João e São Pedro movimentam o mês de junho em Niterói e São Gonçalo

Rio anuncia ponto facultativo no dia (24) devido ao jogo do Brasil

Serviço:

1ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ DO CAIO MARTINS

De 11 a 14 de junho de 2026

Campo do Caio Martins – Icaraí, Niterói/RJ

Entrada gratuita

Ação Solidária: Doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível

Programação:

11/6 - Quinta-feira:

16h às 22h

16h DJ

17h Forró com Forró informal 1º Set

18h15 DJ

18h45 Forró com Forró informal 2º Set

20h DJ

20h30 Lara Zuzarte

22h FIM

12/6 - Sexta-feira:

12h a 22h

12h DJ

17h Forró com Neidinha Rocha 1º set

18h15 DJ

18h45 Forró com Neidinha Rocha 2º set

20h DJ

20h30 Pagode do Levada

22h FIM

13/6 - Sábado:

10h - DJ

11h - Leo Castro (Infantil)

13h - Mágico Douglas (Infantil)

14h - Forró Trio Pé descalço 1º set

15h30 - DJ

16h - Forró Trio Pé descalço 2º set

17h30 - DJ

18h - Quadrilha Balão Tigre Dourado

18h30 - DJ

19h JOGO DO BRASIL NO TELÃO

21h Pagode do Palitto

22h30 Fim

14/6 - Domingo:

10h - DJ

11h - Criart “O Arraiá da dona Baratinha”

13h - Infantil

14h - Forró Impacta show 1º Set

15h30 - DJ

16h - Forró Impacta show 2º set

17h30 - DJ

18h - Pagode com Bem D+

19h30 - DJ

20h30h - Bicho Solto

22h - Fim