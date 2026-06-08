Fé e tradição: Santo Antônio, São João e São Pedro movimentam o mês de junho em Niterói e São Gonçalo
Igrejas se mobilizam para celebrar a data com missas, novenas, quermesses e programações culturais
O mês de junho é um dos períodos mais tradicionais para a Igreja Católica, marcado pela celebração de três importantes santos: Santo Antônio (13), São João Batista (24) e São Pedro (29). No Brasil, essas comemorações ganharam ainda mais força com a influência dos colonizadores portugueses, dando origem às populares Festas Juninas, que unem fé, cultura e confraternização.
Em São Gonçalo e Niterói, igrejas se mobilizam para celebrar a data com missas, novenas, quermesses e programações culturais, reunindo milhares de fiéis em momentos de devoção e alegria.
Santo Antônio reúne multidão na Covanca
No dia 13 de junho, fiéis celebram Santo Antônio, conhecido como o “santo casamenteiro”. A fama vem de um episódio de sua biografia, em que teria ajudado uma jovem sem dote a se casar, após um milagre envolvendo moedas de prata.
Padroeiro do bairro da Covanca, em São Gonçalo, Santo Antônio é homenageado com uma grande festa na Igreja localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 2149. Com início no dia 31 de maio até 14 de junho, a paróquia promove uma programação especial com missas, novenas, apresentações culturais e momentos de confraternização.
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São João Batista: padroeiro de Niterói
Já no dia 24 de junho, Niterói celebra o seu padroeiro, São João Batista. A data é feriado municipal e reúne forte tradição religiosa e cultural. A escolha do santo tem raízes históricas: apesar da intenção inicial da Igreja de nomear São Lourenço como padroeiro, a devoção popular falou mais alto e consagrou São João.
As celebrações acontecem principalmente na Catedral Metropolitana, no Centro da cidade, com uma extensa programação que inclui missas, novenas, quadrilhas, shows e comidas típicas.
Entre os destaques da programação estão o tradicional almoço, apresentações musicais e a procissão pelas ruas do Centro, reunindo fiéis e visitantes.
Confira a programação principal:
20/06 (sábado): missas, novena e show musical
21/06 (domingo): feijoada, show de prêmios e quadrilhas
22/06 (segunda): novena e missa
23/06 (terça): missas e show nordestino
24/06 (quarta – Dia do Padroeiro): missas ao longo do dia, procissão e shows
São Pedro e a tradição em Jurujuba
Encerrando o ciclo junino, o dia 29 de junho é dedicado a São Pedro, padroeiro dos pescadores. Em Niterói, a tradicional festa acontece na Capela de São Pedro, em Jurujuba, e é uma das mais emblemáticas da cidade.
O ponto alto da celebração é a procissão marítima, que leva a imagem do santo pelas águas da Baía de Guanabara, acompanhada por embarcações de pescadores e fiéis.
A programação do dia inclui alvorada festiva, missas campais, procissões terrestre e marítima, além de apresentações culturais, shows e barracas com comidas típicas.
Programação do dia 29 de junho:
05h: Alvorada festiva
06h: Missa na capela
09h: Missa campal solene e bênção das chaves
10h: Procissão terrestre e marítima
12h: Almoço e música ao vivo
14h: Terço e bênção
16h: Missa
17h: Shows culturais
18h/19h: Missa e cerimônia
21h às 00h: Shows de encerramento
Além das celebrações religiosas, o evento mantém viva a tradição das festas juninas, com quadrilhas, comidas típicas e atrações para toda a família.
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca