Fé e tradição: Santo Antônio, São João e São Pedro movimentam o mês de junho em Niterói e São Gonçalo

Três importantes santos: Santo Antônio (13), São João Batista (24) e São Pedro (29) - Foto: Reprodução/ Instagram

Três importantes santos: Santo Antônio (13), São João Batista (24) e São Pedro (29) - Foto: Reprodução/ Instagram

O mês de junho é um dos períodos mais tradicionais para a Igreja Católica, marcado pela celebração de três importantes santos: Santo Antônio (13), São João Batista (24) e São Pedro (29). No Brasil, essas comemorações ganharam ainda mais força com a influência dos colonizadores portugueses, dando origem às populares Festas Juninas, que unem fé, cultura e confraternização.

Em São Gonçalo e Niterói, igrejas se mobilizam para celebrar a data com missas, novenas, quermesses e programações culturais, reunindo milhares de fiéis em momentos de devoção e alegria.

Santo Antônio reúne multidão na Covanca

Padroeiro do bairro da Covanca, em São Gonçalo, Santo Antônio é homenageado com uma grande festa | Foto: Reprodução/ Instagram

No dia 13 de junho, fiéis celebram Santo Antônio, conhecido como o “santo casamenteiro”. A fama vem de um episódio de sua biografia, em que teria ajudado uma jovem sem dote a se casar, após um milagre envolvendo moedas de prata.

Padroeiro do bairro da Covanca, em São Gonçalo, Santo Antônio é homenageado com uma grande festa na Igreja localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 2149. Com início no dia 31 de maio até 14 de junho, a paróquia promove uma programação especial com missas, novenas, apresentações culturais e momentos de confraternização.

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São João Batista: padroeiro de Niterói

As celebrações acontecem principalmente na Catedral Metropolitana, no Centro da cidade | Foto: Reprodução/ Instagram

Já no dia 24 de junho, Niterói celebra o seu padroeiro, São João Batista. A data é feriado municipal e reúne forte tradição religiosa e cultural. A escolha do santo tem raízes históricas: apesar da intenção inicial da Igreja de nomear São Lourenço como padroeiro, a devoção popular falou mais alto e consagrou São João.

As celebrações acontecem principalmente na Catedral Metropolitana, no Centro da cidade, com uma extensa programação que inclui missas, novenas, quadrilhas, shows e comidas típicas.

Entre os destaques da programação estão o tradicional almoço, apresentações musicais e a procissão pelas ruas do Centro, reunindo fiéis e visitantes.

Confira a programação principal:

20/06 (sábado): missas, novena e show musical

21/06 (domingo): feijoada, show de prêmios e quadrilhas

22/06 (segunda): novena e missa

23/06 (terça): missas e show nordestino

24/06 (quarta – Dia do Padroeiro): missas ao longo do dia, procissão e shows

São Pedro e a tradição em Jurujuba

A programação do dia inclui alvorada festiva, missas campais, procissões terrestre e marítima | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Encerrando o ciclo junino, o dia 29 de junho é dedicado a São Pedro, padroeiro dos pescadores. Em Niterói, a tradicional festa acontece na Capela de São Pedro, em Jurujuba, e é uma das mais emblemáticas da cidade.

O ponto alto da celebração é a procissão marítima, que leva a imagem do santo pelas águas da Baía de Guanabara, acompanhada por embarcações de pescadores e fiéis.

A programação do dia inclui alvorada festiva, missas campais, procissões terrestre e marítima, além de apresentações culturais, shows e barracas com comidas típicas.

Programação do dia 29 de junho:

05h: Alvorada festiva

06h: Missa na capela

09h: Missa campal solene e bênção das chaves

10h: Procissão terrestre e marítima

12h: Almoço e música ao vivo

14h: Terço e bênção

16h: Missa

17h: Shows culturais

18h/19h: Missa e cerimônia

21h às 00h: Shows de encerramento

Além das celebrações religiosas, o evento mantém viva a tradição das festas juninas, com quadrilhas, comidas típicas e atrações para toda a família.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca