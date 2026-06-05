Últimos dias de inscrições para prêmio literário nacional; R$ 18 mil em prêmios

Além do reconhecimento literário, os vencedores receberão premiação em dinheiro, publicação da obra pela Editora Proverbo e exemplares impressos - Foto: Divulgação/pexels-tima-miroshnichenko

Além do reconhecimento literário, os vencedores receberão premiação em dinheiro, publicação da obra pela Editora Proverbo e exemplares impressos - Foto: Divulgação/pexels-tima-miroshnichenko

O tempo está correndo para escritores e escritoras que desejam transformar seus originais em livros publicados. As inscrições para a segunda edição do Prêmio Proverbo entram em sua fase final e seguem abertas apenas até o dia 15 de junho, às 23h59, horário de Brasília. Promovida pela Editora Proverbo, a iniciativa busca revelar novos talentos da literatura brasileira e ampliar o espaço para vozes contemporâneas no cenário editorial.

Com alcance nacional, o prêmio é voltado para autores maiores de 18 anos residentes no Brasil e contempla três categorias: conto, poesia e livro infantil. As obras inscritas devem ser inéditas e serão avaliadas por uma comissão formada por profissionais do campo literário, que analisarão critérios como originalidade, qualidade estética, criatividade e consistência textual.

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Além do reconhecimento literário, os vencedores receberão premiação em dinheiro, publicação da obra pela Editora Proverbo e exemplares impressos. Os livros premiados também terão lançamento oficial durante a próxima edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), ampliando a visibilidade dos autores junto ao público leitor e aos profissionais do mercado editorial.

O concurso adota o sistema de avaliação por pseudônimo, garantindo imparcialidade durante o processo de seleção. Outro diferencial é a valorização da autoria humana: o edital proíbe o uso de inteligência artificial generativa na criação das obras inscritas, reforçando o compromisso com a originalidade e a produção literária autoral.

O cronograma prevê a divulgação das inscrições homologadas em 30 de junho, seguida pelo anúncio dos finalistas em 20 de julho. O resultado final será conhecido em 30 de julho, com previsão de lançamento das obras entre agosto e setembro deste ano.

Desde sua criação, o Prêmio Proverbo tem se consolidado como uma oportunidade para escritores em diferentes estágios de carreira, oferecendo não apenas premiação, mas também a possibilidade de inserção no mercado editorial. Na primeira edição, os vencedores participaram do Salão do Livro do Piauí (Salipi). O prêmio tem apoio da Fundação Quixote.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet. O edital completo e o formulário de participação estão disponíveis na página oficial do prêmio: https://proverboeditora.com.br/premio-proverbo/.

Serviço

Prêmio Proverbo 2026

Inscrições: até 15 de junho de 2026

Categorias: Conto, Poesia e Livro Infantil

Resultado final: 30 de julho de 2026

Página oficial: Prêmio Proverbo

Edital completo: Edital do Prêmio Proverbo 2026