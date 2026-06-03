Prefeitura de Niterói prorroga inscrições do concurso “Minha Rua é Hexa” até 8 de junho

A iniciativa busca resgatar a tradição de enfeitar os bairros durante o maior evento do futebol mundial e estimular a participação dos moradores - Foto: Divulgação - Evelen Gouvea

A iniciativa busca resgatar a tradição de enfeitar os bairros durante o maior evento do futebol mundial e estimular a participação dos moradores - Foto: Divulgação - Evelen Gouvea

A Prefeitura de Niterói prorrogou, até o dia 8 de junho, as inscrições para o concurso “Minha Rua é Hexa”, que vai premiar as decorações mais criativas de ruas e condomínios da cidade durante a Copa do Mundo FIFA 2026. Os interessados podem se inscrever pelo site https://sites.niteroi.rj.gov.br/minharuaehexa/.

A iniciativa busca resgatar a tradição de enfeitar os bairros durante o maior evento do futebol mundial e estimular a participação dos moradores. Até o momento, cerca de 20 ruas e condomínios já estão inscritos na disputa. A expectativa é ampliar a adesão nos próximos dias, com a participação de mais comunidades de diferentes regiões da cidade.

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Etapas do concurso - No ato da inscrição, o representante oficial deverá preencher os campos obrigatórios e anexar entre cinco e dez fotografias em alta resolução da rua ou condomínio, além de um descritivo ou imagens do projeto de ornamentação, detalhando os materiais que serão utilizados, a extensão da área decorada e a proposta visual da iniciativa.

As propostas serão avaliadas inicialmente por uma comissão técnica, que selecionará as oito melhores decorações. Os projetos serão analisados com base em critérios como originalidade e criatividade, Inovação, Sustentabilidade, Harmonia e Impacto Visual, Engajamento da Comunidade e mobilização social.

A análise técnica e a pré-seleção serão realizadas no dia 8 de junho, entre 12h e 18h. As oito ruas e condomínios finalistas serão divulgados na mesma data. Em seguida, os projetos selecionados participarão de votação popular pelo Colab e pelo Portal Niterói 360º, entre os dias 8 e 12 de junho. O resultado final do concurso será divulgado no dia 13 de junho.

Fan Fest para os vencedores - Os três primeiros colocados receberão como prêmio a realização de uma Fan Fest Oficial em suas localidades, com estrutura totalmente custeada pela Prefeitura. A programação contará com telão de LED para transmissão dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2026, sistema de sonorização, atividades recreativas voltadas ao público infantil, além de apoio logístico, limpeza urbana e segurança municipal.

A rua ou condomínio vencedor receberá a Fan Fest no dia 19 de julho, data da final da Copa do Mundo FIFA 2026. Já os segundo e terceiro colocados terão os eventos realizados no dia 24 de junho, durante o último jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos da competição.

As comunidades vencedoras também receberão ingressos oficiais para o evento “Niterói – Energia para Torcer”, sendo 12 ingressos para o primeiro lugar, oito para o segundo e quatro para o terceiro colocado.

O concurso é realizado em parceria entre a Fundação de Arte de Niterói, a Neltur, e a Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão.