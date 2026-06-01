Bay Market celebra a 'Semana do Meio Ambiente' com distribuição gratuita de mudas
A iniciativa retorna ao shopping após o sucesso da edição realizada no Dia da Árvore de 2025
Em celebração à Semana do Meio Ambiente, o Shopping Bay Market realizará uma distribuição gratuita de mudas para clientes e visitantes no dia 03 de junho, quarta-feira, a partir das 14h, no 1° piso, próximo à entrada principal do empreendimento.
A iniciativa retorna ao shopping após o sucesso da edição realizada no Dia da Árvore de 2025, quando todas as mudas disponibilizadas foram distribuídas rapidamente ao público. Com a proposta de incentivar pequenas atitudes capazes de gerar impactos positivos no dia a dia, a ação convida os visitantes a refletirem sobre sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente e preservação da natureza de forma leve e acessível.
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A ação integra o movimento #DeBayComoMundo, reforçando o compromisso do shopping com práticas de conscientização ambiental e conexão com a comunidade.
Serviço
Distribuição gratuita de mudas
Data: 03 de junho (quarta-feira)
Horário: A partir das 14h, enquanto durarem os estoques
Local: 1° piso, próximo à entrada principal do Shopping Bay Market