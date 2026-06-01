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Bay Market celebra a 'Semana do Meio Ambiente' com distribuição gratuita de mudas

A iniciativa retorna ao shopping após o sucesso da edição realizada no Dia da Árvore de 2025

relogio min de leitura | Escrito por Redação 01 de junho de 2026 - 12:27
A ação integra o movimento #DeBayComoMundo
A ação integra o movimento #DeBayComoMundo -

Em celebração à Semana do Meio Ambiente, o Shopping Bay Market realizará uma distribuição gratuita de mudas para clientes e visitantes no dia 03 de junho, quarta-feira, a partir das 14h, no 1° piso, próximo à entrada principal do empreendimento.

A iniciativa retorna ao shopping após o sucesso da edição realizada no Dia da Árvore de 2025, quando todas as mudas disponibilizadas foram distribuídas rapidamente ao público. Com a proposta de incentivar pequenas atitudes capazes de gerar impactos positivos no dia a dia, a ação convida os visitantes a refletirem sobre sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente e preservação da natureza de forma leve e acessível.

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A ação integra o movimento #DeBayComoMundo, reforçando o compromisso do shopping com práticas de conscientização ambiental e conexão com a comunidade.

Serviço 

Distribuição gratuita de mudas

Data: 03 de junho (quarta-feira)

Horário: A partir das 14h, enquanto durarem os estoques

Local: 1° piso, próximo à entrada principal do Shopping Bay Market

Tags:

Distribuição de Mudas Preservação da Natureza Semana do Meio Ambiente shopping bay market

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