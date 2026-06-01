Mulher cai em bueiro na Zona Norte do Rio; Vídeo
O caso ocorreu na Rua Oto de Alencar, na altura do número 23
Uma mulher caiu em um bueiro no Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (31), após a tampa ceder. Uma câmera de segurança instalada na região gravou toda a cena, nas imagens é possível ver o momento exato em que a vítima pisa sobre a estrutura e é “engolida” pelo buraco de forma repentina, sem tempo para reagir.
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O caso ocorreu na Rua Oto de Alencar, na altura do número 23, em frente a uma escola. Eram por volta das 7h40 quando a mulher desceu de uma morto e, ao andar pela calçada, a caminho do trabalho, pisou na tampa e desapareceu. Bombeiros foram acionados e a levaram para o Hospital Federal do Andaraí com ferimentos moderados.