Mulher cai em bueiro na Zona Norte do Rio; Vídeo

Uma mulher caiu em um bueiro no Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (31), após a tampa ceder. Uma câmera de segurança instalada na região gravou toda a cena, nas imagens é possível ver o momento exato em que a vítima pisa sobre a estrutura e é “engolida” pelo buraco de forma repentina, sem tempo para reagir.

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O caso ocorreu na Rua Oto de Alencar, na altura do número 23, em frente a uma escola. Eram por volta das 7h40 quando a mulher desceu de uma morto e, ao andar pela calçada, a caminho do trabalho, pisou na tampa e desapareceu. Bombeiros foram acionados e a levaram para o Hospital Federal do Andaraí com ferimentos moderados.



