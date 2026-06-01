São Gonçalo prepara esquema especial de trânsito para o Corpus Christi 2026

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou um esquema especial de trânsito para a realização do Corpus Christi 2026, considerado o maior e mais tradicional da América Latina, que acontecerá na próxima quinta-feira (4). As alterações serão realizadas no Centro, visando garantir o ordenamento urbano e a segurança do público.

As mudanças terão início a partir das 19h de quarta-feira (3), quando será interditado o tráfego de veículos nas ruas Coronel Moreira César, no trecho compreendido entre os números 21 e 127, e na Professora Lara Vilela, para a montagem do palco e realização do evento. A interdição será mantida até o fim da celebração.

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O tráfego de veículos na Alameda Pio XII terá o fluxo invertido, seguindo da praça do Zé Garoto em direção à Igreja Matriz. Com isso, os veículos que passam pela Rua Coronel Moreira César serão desviados pela Alameda Pio XII, retornando à Rua Coronel Moreira César pela rampa de acesso do Hospital de Clínicas de São Gonçalo. Vale destacar que, no local, foi realizada uma obra de ajuste geométrico viário para melhorar o trânsito na cidade em dias de grandes eventos.

O ponto de táxi existente na Alameda Pio XII ficará suspenso a partir das 18h20 de quarta-feira (3) seguindo até o término das festividades.

Ainda na quarta-feira (3), a partir das 19h, também serão suspensas, nas vias abrangidas pela operação especial de trânsito, as atividades de carga e descarga, embarque e desembarque de passageiros e demais operações comerciais que comprometam a fluidez e a segurança viária.

Já a partir das 4h50 de quinta-feira (4), será interditado totalmente o tráfego de veículos nas seguintes vias: toda a extensão da Rua Coronel Moreira César e da Rua Dr. Feliciano Sodré; as ruas Professora Lara Vilela e Sá Carvalho, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César; a Travessa Zeferino Reis, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Dr. Feliciano Sodré; a Rua Salvatori, entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e Aluísio Neiva; a Rua Eduardo Vieira de Souza; a Travessa Jorge Soares; a Rua Antônio dos Santos Figueiredo, entre as ruas Dr. Nilo Peçanha e Aluísio Neiva; a Rua Dr. Nilo Peçanha, entre a Praça Dr. Luiz Palmier e a interseção com a Rua General Antônio Rodrigues; a pista sentido Centro da Rua Coronel Serrado, no trecho entre as ruas Getúlio Vargas e Coronel Moreira César.

A partir deste mesmo horário, será implementada uma faixa reversível na Avenida Presidente Kennedy, no trecho compreendido entre a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e a Rua General Antônio Rodrigues, operando em regime de circulação em sentido duplo. Nesta faixa, serão instalados pontos de ônibus provisórios, que serão devidamente sinalizados. Com isso, é importante destacar que os ônibus só poderão utilizar esses pontos e recuos sinalizados para o embarque e desembarque de passageiros, com a proibição de ações fora destes pontos.

Os desvios de trânsito serão feitos das seguintes formas:

- Os motoristas que vão do Barro Vermelho para o Centro, devem seguir pela Rua Dr. Getúlio Vargas, depois pela Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, seguindo pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, pela Rua Salvatori, pela Rua José da Silva Pessoa, pela Rua José Lourenço de Azevedo, pela Rua Salvatori, seguindo pela Rua Aluísio Neiva, pela Rua General Antônio Rodrigues e saindo na Rua Dr. Nilo Peçanha.

- Os motoristas que vão do Paraíso para a Estrela do Norte, devem seguir pela Rua Francisco Portela, depois pela Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca, pela faixa reversível da Avenida Presidente Kennedy e pela Rua General Antônio Rodrigues.

Também será proibido o estacionamento de veículos nas vias mencionadas. Os veículos estacionados em desacordo estarão sujeitos às penalidades e medidas administrativas previstas no art. 181 da Lei Federal n.º 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluindo a remoção do veículo.

Também estarão sujeitos às medidas administrativas cabíveis os veículos que realizarem operações de carga e descarga, embarque e desembarque ou quaisquer paradas em desacordo com a sinalização e regulamentação implantadas durante a operação especial de trânsito.

Somente será permitido o acesso de veículos às áreas interditadas mediante autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes ou liberação operacional da autoridade de trânsito.

A operação especial de trânsito será executada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes, com apoio da Guarda Municipal e demais órgãos competentes.