Alunos de Niterói conquistam medalhas na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática

Estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói foram premiados na cerimônia da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), nesta sexta-feira (29). O resultado reafirma o protagonismo dos alunos da rede e o fortalecimento do ensino da disciplina no município. Entre os principais destaques, a estudante Geovana Bandeira, da Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker, conquistou medalhas de prata nas categorias estadual e nacional.

A premiação demonstra os investimentos da Prefeitura de Niterói na qualidade do ensino público. Também foram contemplados com medalhas de bronze estadual os alunos Rafael da Silva, da Escola Municipal Altivo César, e José Luiz, da Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos.

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Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), a OBMEP é considerada a maior olimpíada científica do país. A iniciativa busca estimular o estudo da Matemática, identificar talentos e ampliar o interesse dos estudantes pelas áreas científicas e tecnológicas.

Além dos alunos, o corpo docente da rede municipal também foi celebrado: o professor Francisco de Albuquerque, da Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos, recebeu uma homenagem pelo trabalho de incentivo à participação dos jovens em olimpíadas científicas.

A consolidação desses resultados passa diretamente pela implementação de programas pedagógicos focados no acompanhamento contínuo e na inovação metodológica dentro das salas de aula.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou as ações que dão suporte ao desempenho dos estudantes.

“É motivo de muito orgulho ver nossos estudantes sendo reconhecidos em uma olimpíada tão importante como a OBMEP. Essas medalhas representam talento, dedicação e os esforços que a rede vem realizando para fortalecer o ensino da Matemática. Programas como a Jornada do Conhecimento, voltada ao acompanhamento pedagógico contínuo, monitoramento de indicadores e ações de nivelamento, além do Aula na Aula e Conexões Matemáticas, que integra Língua Portuguesa e Matemática para tornar a aprendizagem mais significativa, fazem parte desse processo”, detalhou o secretário.

O entusiasmo pelo ambiente científico foi endossado pelo professor homenageado, Francisco de Albuquerque.

“É gratificante, porque, na verdade, quando as crianças percebem que um professor da escola está envolvido nesses projetos olímpicos, vejo que isso é um incentivador para essas crianças”, afirmou.

Para os estudantes premiados, o reconhecimento funciona como uma porta de entrada para novas trajetórias acadêmicas. Rafael da Silva, de 15 anos, medalhista de bronze pela Escola Municipal Altivo César, destacou o aprendizado acumulado. “Essas olimpíadas ajudam a gente a melhorar, abrem oportunidades, como cursos preparatórios, e é incrível poder estar tendo essa experiência”, contou.

Já José Luiz, da Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos — que repetiu o feito após também ter sido medalhista na edição de 2024 —, celebrou a dedicação contínua. “Me sinto muito feliz porque me esforcei ao máximo”, disse.

A estudante Geovana Bandeira, de 13 anos, que garantiu a dupla medalha de prata, exemplifica a inserção de meninas no ecossistema científico e tecnológico. Ela é bolsista do Programa Mais Ciência na Escola, por meio do projeto Meninas na Ciência e Matemática, desenvolvido em parceria com o MCTI e com a Universidade Federal Fluminense (UFF).

“A gente se junta semanalmente para aprender conteúdos de Matemática e Ciências e estava focando mais nas provas antigas da OBMEP para reforçar o conhecimento. E foi por meio disso que a gente conseguiu ganhar a medalha”, relatou a jovem.