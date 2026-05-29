Confira onde assistir os jogos da Copa do Mundo em São Gonçalo e Niterói

São Gonçalo e Niterói se preparam para as transmissões da Copa do Mundo - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

São Gonçalo e Niterói se preparam para as transmissões da Copa do Mundo - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A menos de um mês da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, São Gonçalo e Niterói já começam a entrar no clima do torneio e os torcedores já querem saber: onde assistir os jogos da seleção?

Em Niterói, o principal destaque será a fan fest “Energia para torcer”, no Caminho Niemeyer, que terá shows de artistas como Ludmilla, Thiaguinho, Ferrugem e Belo durante os jogos do Brasil. O evento contará com telão, praça de alimentação e programação musical antes e depois das partidas.

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Além disso, a cidade também terá outras opções para os torcedores. Em Icaraí, o clube Rio Cricket receberá a Arena Brasil Niterói, com rodas de samba e DJs nos dias de jogos da seleção. Já na Região Oceânica, o Beach Club Niterói, em Piratininga, promete transmissão em telão e atrações musicais ao vivo.

Em São Gonçalo, um dos principais points será a Arena Paris Copa 2026, no Paris Espeto Lounge, na Rua Presidente Dutra, número 18, Estrela do Norte. O espaço terá transmissão dos jogos do Brasil em telão, shows de pagode, DJs, open bar, open food e camarotes exclusivos. A arena também funcionará durante toda a Copa com programação especial de quarta a domingo.

Os eventos começam no dia 13 de julho, data de estreia do Brasil na Copa do Mundo, em partida contra a seleção do Marrocos.

Sob supervisão de Cyntia Fonseca*