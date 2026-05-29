Explosão em apartamento deixa três feridos em Santa Rosa, Niterói

Uma explosão deixou três pessoas feridas, na tarde dessa quinta-feira (28), no condomínio Vivenda de Santa Rosa, Rua Noronha Torrezão, número 335 - Foto: Layla Mussi

Uma explosão deixou três pessoas feridas, na tarde dessa quinta-feira (28), no condomínio Vivenda de Santa Rosa, Rua Noronha Torrezão, número 335 - Foto: Layla Mussi

Uma explosão deixou três pessoas feridas, na tarde dessa quinta-feira (28), no condomínio Vivenda de Santa Rosa, Rua Noronha Torrezão, número 335. De acordo com informações de moradores, a explosão aconteceu durante um serviço de impermeabilização de sofá em um apartamento do 4º andar no bloco 3.

O administrador do condomínio, Fernando, de 40 anos, contou que a explosão aconteceu por volta de 13h. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h15 para conter o fogo.

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Segundo relatos, a causa do incêndio pode ser motivada por produtos inflamáveis usados no serviço, que teria explodido ao entrar em contato com o gás do fogão do apartamento. A explosão deixou o apartamento destruído, danificando imóveis vizinhos.

A Defesa Civil interditou todos os oito apartamentos que compõem o 4º andar do bloco. Segundo o administrador do condomínio, agentes do órgão devem retornar nesta sexta-feira (29), para realizar outra vistoria no local.

A dona do imóvel e os dois prestadores de serviço presentes na ocasião, foram resgatados com queimaduras e encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Um zelador do local também foi atendido devido à intoxicação causada pela fumaça.