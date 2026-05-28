Niterói recebe oficinas gratuitas de música exclusivas para mulheres neste sábado (30)

Com 20 vagas disponíveis por oficina, preenchidas por ordem de inscrição, as atividades serão conduzidas pelas artistas niteroienses Aline Peixoto (foto_ e Belliza Luar - Foto: Divulgação

Com 20 vagas disponíveis por oficina, preenchidas por ordem de inscrição, as atividades serão conduzidas pelas artistas niteroienses Aline Peixoto (foto_ e Belliza Luar - Foto: Divulgação

No próximo sábado, 30 de maio, o projeto Mulheres Feitas de Música realiza duas oficinas gratuitas voltadas exclusivamente para o público feminino, no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, em Niterói. A iniciativa integra um espetáculo protagonizado integralmente por mulheres — do palco aos bastidores — e tem como proposta fortalecer a representatividade feminina na música, promovendo troca de experiências, aprendizado e criação coletiva.

Com 20 vagas disponíveis por oficina, preenchidas por ordem de inscrição, as atividades serão conduzidas pelas artistas niteroienses Aline Peixoto e Belliza Luar, reunindo mulheres interessadas em explorar a voz, a composição musical e os processos criativos, independentemente de experiência prévia.

Pela manhã, das 10h às 12h30, acontece a Oficina de Canto – Existe uma voz verdadeira?, ministrada por Aline Peixoto. O encontro propõe uma vivência prática de autoconhecimento através da voz, incentivando as participantes a cantarem, compartilharem histórias e se conectarem com diferentes possibilidades de expressão vocal.

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Já à tarde, das 14h às 16h30, Belliza Luar conduz a Oficina da Canção – Prática de Criação Coletiva, uma imersão em composição musical colaborativa. A atividade aborda referências do cancioneiro brasileiro e estimula a experimentação criativa a partir da relação entre música, poesia, ritmo e escuta. Durante a oficina, as participantes irão construir coletivamente uma canção inédita.

A proposta também incentiva a participação de instrumentistas, percussionistas, cantoras e mulheres ligadas à escrita poética. As participantes podem levar instrumentos como violão, cavaquinho, ukulelê, flauta, pandeiro, ganzá, entre outros. Mulheres sem experiência musical também são bem-vindas.

O projeto Mulheres Feitas de Música é contemplado pela chamada pública SMC 02/2025 – Edital Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB Niterói.

Serviço

Oficinas Gratuitas – Projeto Mulheres Feitas de Música

Data: Sábado, 30 de maio

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca – Niterói

* Oficina de Canto com Aline Peixoto

Horário: 10h às 12h30

* Oficina de Criação Musical com Belliza Luar

Horário: 14h às 16h30

Vagas limitadas: 20 participantes por oficina.