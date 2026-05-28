Palitus Bar é eleito o melhor boteco de Niterói no Comida di Buteco 2026

Niterói já tem o seu grande campeão do Comida di Buteco 2026. O Palitus Bar, localizado em Jurujuba, conquistou o primeiro lugar no circuito da cidade e garantiu vaga na etapa nacional do concurso. Com o resultado, o estabelecimento alcança o bicampeonato na competição, se consolidando como um dos principais destaques da gastronomia local.

Na disputa em Niterói, o segundo lugar ficou com o Cantinho da Tia Joana, enquanto o Alhos e Bugalhos completou o pódio entre os bares mais bem avaliados da cidade. A edição deste ano reuniu cerca de 25 bares no município, que foram avaliados por público e jurados em critérios como sabor do petisco, atendimento, higiene e qualidade do serviço.

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Com o título local, o Palitus Bar agora avança para a fase nacional do concurso, onde disputa o prêmio de melhor boteco do Brasil com vencedores de outras cidades. O Comida di Buteco é um dos principais concursos gastronômicos do país e tem como objetivo valorizar bares tradicionais e a culinária popular brasileira.