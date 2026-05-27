Caio Martins vai virar parque multiesportivo e contará com ‘piscinão’ para reduzir alagamentos na região

A proposta prevê a transformação do terreno em um parque multiesportivo, com quadras esportivas, campos de futebol, piscinas e outros equipamentos destinados à população - Foto: Divulgação/Vitor Silva/SS Press/Botafogo

A proposta prevê a transformação do terreno em um parque multiesportivo, com quadras esportivas, campos de futebol, piscinas e outros equipamentos destinados à população - Foto: Divulgação/Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Localizado no bairro de Icaraí, o Complexo Esportivo Caio Martins vai mudar bastante nos próximos anos. O projeto de reforma foi debatido em reunião nessa terça-feira (26) entre o governador do Rio, Ricardo Couto, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A proposta prevê a transformação do terreno em um parque multiesportivo, com quadras esportivas, campos de futebol, piscinas e outros equipamentos destinados à população.

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O projeto conta ainda com a construção de um reservatório subterrâneo, conhecido como “piscinão”, para captar água da chuva e reduzir os alagamentos na região. O reservatório terá 80 milhões de metros cúbicos de água e poderá ajudar muito a cidade durante os períodos de chuva intensa.

Durante as negociações, foi definida a instalação de outra estátua do Manequinho, mascote do Botafogo, no terreno do Caio Martins. O Botafogo tem forte ligação com o estádio, utilizando o estádio para partidas oficiais entre 1981 a 2004.