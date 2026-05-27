Flamengo desencanta no segundo tempo e vence o Cusco no Maracanã
Rubro-Negro está na briga para terminar como o primeiro lugar geral e decidir as fases seguintes em casa
O Flamengo encerrou a fase de grupos da Libertadores com vitória por 3 a 0 sobre o Cusco, do Peru, na noite desta terça-feira (26), no Maracanã. Os gols saíram todos no segundo tempo: Bruno Henrique, duas vezes, aos 34 e 39 minutos, e Lucas Paquetá, de pênalti, aos 44.
Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a 16 pontos e terminou na liderança do Grupo A, já classificado às oitavas de final. O time de Leonardo Jardim ainda briga para ter a melhor campanha geral da primeira fase. Para perder a ponta, Independiente Rivadavia e Rosario Central precisariam vencer seus jogos por seis e quatro gols de diferença, respectivamente. O Cusco ficou na lanterna da chave com apenas um ponto e está eliminado.
O Flamengo dominou a primeira etapa, mas parou na defesa peruana e no goleiro Vidal. Evertton Araújo acertou o travessão e obrigou o arqueiro a grande defesa. De La Cruz teve chance tirada em cima da linha. Com a retranca do Cusco funcionando, o time foi para o intervalo sob vaias da torcida no Maracanã.
O Flamengo voltou pressionando e desperdiçou chances com Emerson Royal e Pedro. O gol só saiu aos 34: Bruno Henrique aproveitou sobra na área e empurrou para o gol vazio. Cinco minutos depois, o camisa 27 ampliou. Aos 44, Paquetá converteu pênalti e fechou o placar.
O Rubro-Negro, agora, só tem mais um compromisso, contra o Coritiba pelo Brasileirão, antes da parada da Copa do Mundo. Neste jogo, o clube estará desfalcado de todos seus jogadores convocados para o mundial.