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Empresária é esfaqueada pelo companheiro em São Gonçalo

Mulher que seria amante de seu marido foi quem a socorreu

relogio min de leitura | Escrito por Redação 26 de maio de 2026 - 23:55
Agentes da 74ª investigam o caso. Suspeito está foragido
Agentes da 74ª investigam o caso. Suspeito está foragido -

Uma empresária, de 40 anos, foi esfaqueada pelo marido durante a madrugada desta segunda-feira (25) após uma discussão na residência do casal, no Jardim Alcântara, São Gonçalo. O caso aconteceu depois que os dois, que são sócios em um estabelecimento comercial, deixaram o local e seguiram para casa.

Segundo informações, a discussão entre o casal aconteceu já dentro de casa e só terminou com a agressão. A vítima foi atingida no pescoço com golpes de faca. Após o ataque, o agressor fugiu do local.

Ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda a uma outra mulher, que seria amante de seu marido. Ela foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde passou por cirurgia e segue internada.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na 74ªDP (Alcântara).

Tags:

Agressão Feminicídio

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