Empresária é esfaqueada pelo companheiro em São Gonçalo

Uma empresária, de 40 anos, foi esfaqueada pelo marido durante a madrugada desta segunda-feira (25) após uma discussão na residência do casal, no Jardim Alcântara, São Gonçalo. O caso aconteceu depois que os dois, que são sócios em um estabelecimento comercial, deixaram o local e seguiram para casa.

Segundo informações, a discussão entre o casal aconteceu já dentro de casa e só terminou com a agressão. A vítima foi atingida no pescoço com golpes de faca. Após o ataque, o agressor fugiu do local.

Ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda a uma outra mulher, que seria amante de seu marido. Ela foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde passou por cirurgia e segue internada.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na 74ªDP (Alcântara).