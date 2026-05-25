Atleta que sofreu acidente em campeonato de surfe em Itacoatiara perde movimentos das pernas

O surfista Thomas Rovira, de 24 anos, sofreu um grave acidente durante sua participação no Itacoatiara Pro World Contest, em Niterói, no último sábado (23), perdeu os movimentos das pernas após uma lesão na coluna que teria comprimido a medula espinhal, segundo relato da namorada, Luiza Thayde.

O atleta passou por uma cirurgia de descompressão e segue internado, com quadro clínico considerado delicado, porém com sinais de otimismo por parte da equipe médica.

O acidente ocorreu durante uma bateria da competição realizada na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica. Após sair da bateria, uma onda o atingiu por trás e Thomas caiu de uma altura de cerca de dois metros, com as pernas indo para trás. No dia do acidente, Thomas foi socorrido por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói.

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Vaquinha para auxiliar nos custos da recuperação

Diante da gravidade da situação e da ausência de renda do atleta, Luiza iniciou uma vaquinha online visando arrecadar R$ 10 mil para custear medicamentos, transporte para deslocamentos médicos, contas básicas e demais despesas durante o período de reabilitação, já que Thomas trabalha por conta própria. Para quem quiser ajudar, também há opção de transferência direta via Pix pelo e-mail luizamaximiano41@gmail.com.