Homem é atropelado na Barra da Tijuca e motorista foge sem prestar socorro

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminharam o homem para o Hospital Municipal Miguel Couto - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminharam o homem para o Hospital Municipal Miguel Couto - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um homem de 40 anos está internado em estado grave após ser vítima de um atropelamento na orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (24), e o motorista fugiu sem prestar socorro.

As imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento da colisão na Avenida Lúcio Costa. O pedestre identificado como Raphael de Souza Coelho atravessa a rua fora da faixa e é atingido por um carro cinza. O vídeo detalha que a vítima olhava para o sentido oposto ao fluxo dos veículos quando tentava cruzar a pista. Após o impacto, o motorista do carro seguiu viagem sem oferecer qualquer tipo de ajuda.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem para o Hospital Municipal Miguel Couto, localizado na Gávea. Segundo a unidade hospitalar, o quadro clínico do paciente é considerado crítico.