Homem é atropelado na Barra da Tijuca e motorista foge sem prestar socorro
As imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento da colisão na Avenida Lúcio Costa
Um homem de 40 anos está internado em estado grave após ser vítima de um atropelamento na orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (24), e o motorista fugiu sem prestar socorro.
As imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento da colisão na Avenida Lúcio Costa. O pedestre identificado como Raphael de Souza Coelho atravessa a rua fora da faixa e é atingido por um carro cinza. O vídeo detalha que a vítima olhava para o sentido oposto ao fluxo dos veículos quando tentava cruzar a pista. Após o impacto, o motorista do carro seguiu viagem sem oferecer qualquer tipo de ajuda.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem para o Hospital Municipal Miguel Couto, localizado na Gávea. Segundo a unidade hospitalar, o quadro clínico do paciente é considerado crítico.