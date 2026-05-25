Minha rua é hexa: Niterói promove concurso de rua mais enfeitada para Copa do Mundo 2026

O três primeiros colocados receberão como prêmio a realização de uma Fan Fest Oficial da prefeitura - Foto: Layla Mussi

O três primeiros colocados receberão como prêmio a realização de uma Fan Fest Oficial da prefeitura - Foto: Layla Mussi

Uma tradição que estava adormecida será revivida na cidade de Niterói. Na época da Copa do Mundo, moradores costumavam enfeitar as ruas para o evento, pintavam o asfalto de verde-amarelo e penduravam bandeirinhas com as cores da bandeira. Estão abertas as inscrições para o concurso “Minha Rua é Hexa”, que vai premiar as decorações mais criativas da cidade. O torneio começa em 11 de junho.

A iniciativa é da prefeitura e as inscrições podem ser feitas gratuitamente até o próximo dia 03 de junho pelo Colab, pelo Portal Niterói 360° ou pelo link: niteroi.rj.gov.br/minharuaehexa Para a competição vale bandeirinha, pintura, iluminação, faixa, decoração temática e muita animação da vizinhança. Condomínios também podem concorrer.

As vias candidatas serão avaliadas por uma comissão técnica com júri avaliador composto por quatro representantes, sendo da Fundação de Artes de Niterói, Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Coordenadoria de Comunicação Digital e Relacionamento com o Cidadão e a Secretaria Municipal de Participação Social que são os órgãos organizadores do concurso.

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No dia 8 de junho serão divulgadas as 8 ruas/condomínios finalistas. Em seguida, haverá uma votação popular via Colab e Portal Niterói 360° (https://niteroi360.niteroi.rj.gov.br/), até o dia 12 de junho. No dia 13 serão divulgadas as três ruas/condomínios vencedores.

O três primeiros colocados receberão como prêmio a realização de uma Fan Fest Oficial da prefeitura, em suas respectivas localidades (sendo tudo custeado pelo município), com telão de LED para transmissão ao vivo dos jogos da Copa, sistema de som profissional, programação de atividades recreativas e de lazer voltadas ao público infantil, apoio logístico, limpeza urbana e segurança municipal.

Além disso, o 1° colocado transmitirá a final da Copa do Mundo, no dia 19 de julho. O 2° e o 3° colocado terão eventos realizados simultaneamente no dia 24 de junho, data correspondente ao último jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos da competição. As comunidades vencedoras receberão ainda, como premiação complementar, ingressos oficiais para o evento “Niterói- Entrega para Torcer”, distribuídos na seguinte proporção: 1° lugar - 12 ingressos; 2° lugar - 8 ingressos e 3° lugar - 4 ingressos.

Os quesitos a serem avaliados são originalidade e criatividade, sustentabilidade, harmonia e impacto visual e engajamento da comunidade. Em caso de empate, a classificação final será definida pelo consenso dos quatro membros da comissão técnica.