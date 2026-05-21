Copa do Mundo 2026: ruas coloridas marcam retorno de tradição brasileira em Niterói e São Gonçalo

Aloan, Jefferson e um dos filhos do casal, Jean organizaram com vizinhos e familiares a tradicional pintura da rua em Copas do Mundo - Foto: Layla Mussi

Aloan, Jefferson e um dos filhos do casal, Jean organizaram com vizinhos e familiares a tradicional pintura da rua em Copas do Mundo - Foto: Layla Mussi

Com a Copa do Mundo começando no próximo dia 11, ruas de Niterói e São Gonçalo começam a recuperar um cenário que marcou gerações de brasileiros. Entre bandeirinhas, desenhos no chão e muita tinta verde e amarela, moradores voltaram a se reunir para reviver um dos costumes mais tradicionais do período da competição.

Na Rua Ana Nery, no bairro Tenente Jardim, em Niterói, a movimentação começou cedo. Amigos, familiares e vizinhos passaram a tarde do último domingo (17) fazendo esboços, pintando o chão e organizando os detalhes da decoração. Enquanto alguns desenhavam, outros ajudavam na sinalização para os carros e na montagem das bandeiras espalhadas pela rua.

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A maquiadora Aloan Lopes conta que cresceu vendo os moradores se reunirem durante as Copas do Mundo e afirma que o costume nunca deixou de existir dentro da família. “Quando eu era pequenininha, os adultos faziam sempre isso. A gente assistia aos jogos na rua, todo mundo reunido. Então, meus filhos já foram nascendo nesse clima e a gente nunca deixou essa tradição morrer”, contou.

Este ano, segundo Aloan, foram justamente os filhos que incentivaram a mobilização dos moradores para decorar novamente a rua. O publicitário Jean, filho da maquiadora, explica que amigos de outros bairros também participaram da pintura e que cada pessoa ajudou de uma forma diferente.

“A gente já pensou logo na bandeirona do Brasil grandona, nos símbolos… Enquanto uma galera fazia a parede, outra fazia no chão e outra cuidava da sinalização pros carros passarem”, explicou.

Enquanto alguns desenhavam, outros ajudavam na sinalização para os carros e na montagem das bandeiras espalhadas pela rua | Foto: Layla Mussi

Para a família, mais importante do que o resultado dentro de campo é manter o clima de união entre os moradores. “Independente do resultado, a gente quer brincar, gritar, zoar e mostrar a nossa alegria”, afirmou Jean. O futebol, inclusive, faz parte da rotina da família. O filho mais novo de Aloan joga futebol em Portugal, o que torna a relação deles com o esporte ainda mais próxima. “O futebol corre nas nossas veias”, disse.

A expectativa pela Copa também vem acompanhada da paixão pela Seleção Brasileira. A família comemorou a convocação de Neymar e disse estar animada para acompanhar o desempenho do Brasil na competição. “O meu marido é um entusiasta do Neymar. A gente ama o futebol dele”, contou Aloan. “A gente está esperançoso pra chegar lá e brigar por tudo”, completou Jean

Em São Gonçalo, a Rua Dr. Otávio Lamego, no bairro Covanca, também já começou a entrar no clima da Copa. Um mural em homenagem ao jogador Vini Jr. foi feito e no próximo dia 29, moradores irão realizar um mutirão para dar continuidade a pintura da rua.

Um mural em homenagem ao jogador Vini Jr. | Foto: Layla Mussi

Na bairro Vila Lage também em São Gonçalo, bandeirinhas azuis e desenhos no chão mostram que, mesmo de forma tímida em algumas ruas, o clima da Copa começa a reaparecer nos bairros.