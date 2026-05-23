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Atleta sofre acidente durante competição de surfe em Itacoatiara

O estado de saúde atualizado do surfista ainda não foi divulgado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de maio de 2026 - 16:26
Thomas Rovira competia na primeira fase da sétima bateria de surfe
Thomas Rovira competia na primeira fase da sétima bateria de surfe -

Um surfista que participava do Itacoatiara Pro, na Região Oceânica de Niterói, sofreu um acidente durante a disputa e precisou ser hospitalizado. De acordo com a namorada do atleta, Luiza Thayde, Thomas Rovira competia na primeira fase da sétima bateria de surfe, quando sofreu uma lesão na lombar e deslocou o ombro.

Segundo os organizadores, o atleta foi socorrido por guardas-vidas do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Barreto. O estado de saúde atualizado do surfista ainda não foi divulgado.

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Luiza também informou que o atleta está recebendo todo o apoio da organização do evento.

Tags:

acidente de surfista corpo de bombeiros Itacoatiara Pro

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