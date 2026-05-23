Bebê atingido em tiroteio em Costa Barros apresenta melhora e é transferido para enfermaria

O bebê de um ano baleado durante um tiroteio entre bandidos em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, foi transferido do CTI pediátrico do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, para a enfermaria. Segundo o boletim médico divulgado pela direção do hospital neste sábado (23), o bebê apresenta quadro de saúde estável.

A criança foi atingida no fim da tarde de quarta-feira (20), quando estava com a avó e acabou ficando no meio do tiroteio. Na área, traficantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) trocaram tiros devido a uma disputa territorial. Ainda no mesmo dia, o bebê passou por cirurgia para a retirada do projétil que ficou alojado nas costas, região onde foi ferido.

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Na mesma ocorrência, a avó da criança, que o carregava no colo, também ficou ferida, assim como outra mulher. Um homem, de 27 anos, também foi baleado e morreu. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga uma possível ligação dele com a disputa entre os traficantes.