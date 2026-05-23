Ônibus do Rio passam a aceitar PIX e cartões direto no validador do Jaé

O sistema de transporte municipal do Rio de Janeiro passará a aceitar pagamento por PIX, cartão de débito e crédito diretamente no validador do Jaé dentro dos coletivos, de acordo com anúncio feito pelo prefeito Eduardo Cavaliere, nesta sexta-feira (22). Através das redes sociais, Cavaliere ressaltou que a medida entrará em vigor antes do dia 30, último dia em que o pagamento da passagem em dinheiro será autorizado dentro dos ônibus.

"Ao fim dessa semana alcançaremos a marca de 95% das passagens sem usar dinheiro dentro nos ônibus. Nós vamos seguir enfrentando a caixa preta dos transportes para fazer com as linhas de ônibus a mesma transformação que fizemos com Eduardo Paes à frente da prefeitura nos BRTs. Pode anotar na conta: são menos 30 milhões de reais em dinheiro por mês circulando nas mãos das empresas de ônibus sem controle e transparência", escreveu o prefeito.

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Ainda de acordo com o prefeito, mesmo o pagamento em dinheiro não sendo permitido dentro dos ônibus, esta modalidade pode ser feita nas mais de 700 bancas de jornal no Rio e em 1.100 pontos de atendimento existentes na cidade. Nos locais, a população poderá contratar um cartão unitário ou fazer recargas.

O município recomenda a utilização do aplicativo Jaé e do conhecido “cartão preto”, ligado ao CPF do usuário, que autoriza a proteção do saldo em caso de perda do cartão. Ainda de acordo com a prefeitura, o “cartão verde” permanecerá sendo comercializado normalmente, até mesmo nas bancas, porém, não será permitido a integração tarifária do Bilhete Único Carioca depois do dia 30 de maio. Não terá mudanças para idosos e beneficiários de gratuidades.

No último domingo (17), a linha 634 (Bananal X Saens Peña), que faz o trajeto da Ilha do Governador até a Tijuca, começou a circular sem aceitar pagamento em dinheiro. A linha de ônibus é a primeira na cidade a trafegar nessa configuração, o que surpreendeu alguns passageiros. A partir de agora, o sistema é exclusivo para o uso do Jaé ou Riocard.

MPRJ instaura inquérito

A promotoria do Ministério Público do Rio anunciou na última semana que instaurou um inquérito civil para apurar a proibição imposta pela prefeitura. No texto, a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela do Consumidor, do Contribuinte e de Proteção de Dados Pessoais, alega que investiga se houve prática abusiva por parte da Secretaria Municipal de Transportes, ao obrigar a exclusividade da utilização do sistema digital Jaé, operado pela empresa Bilhete Digital S.A.

O prefeito Eduardo Cavaliere respondeu às investigações mencionando os desafios encontrados para ter acesso à informação do sistema público de transporte. "Excelente notícia! Quero crer que este Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro agora vai dedicar tempo para 'apurar' o que as antigas empresas de ônibus faziam com a circulação de R$ 1 milhão e 300 mil por dia em dinheiro dentro dos ônibus", disse.

Logo depois, trouxe dados sobre a gestão do transporte. "São mais de R$ 30 milhões de reais por mês que não podem ser apurados com transparência pelos órgãos de controle. Tenho convicção de que uma instituição séria - fundamental para transformação nos transportes iniciada pela prefeitura em 2021 - vai apoiar mais esta medida que promove governança, transparência e acesso à informação do sistema público de transporte municipal", encerrou.