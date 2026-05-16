Guarda Municipal de Niterói resgata jiboia de mais de 2 metros no Engenho do Mato

Jiboia de mais de 2 metros foi resgatada em uma casa no Engenho do Mato - Foto: Divulgação

Jiboia de mais de 2 metros foi resgatada em uma casa no Engenho do Mato - Foto: Divulgação

Agentes da Guarda Municipal da Prefeitura de Niterói resgataram, nesta sexta-feira (15), uma jiboia de mais de 2 metros que estava em uma casa no bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica. Os moradores ligaram para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que acionou a equipe da Coordenadoria de Meio Ambiente para realizar o resgate de forma segura. A serpente foi devolvida à natureza em uma área de mata preservada, no Córrego dos Colibris, em Itaipu.

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O subinspetor Renato Macedo, da Guarda Civil Ambiental, destacou a importância de acionar equipes especializadas em situações como essa.

“É fundamental que a população não tente capturar ou afastar animais silvestres por conta própria. Nossas equipes são treinadas para atuar com segurança, protegendo tanto os moradores quanto os animais”, afirmou o subinspetor.

A Guarda Municipal atua em ocorrências de resgate de animais silvestres em áreas urbanas. Os agentes são treinados para o manejo seguro de diversas espécies, como cobras, aves e mamíferos, sempre com foco na preservação da fauna local e na segurança da população.

A recomendação da Prefeitura é que moradores que se deparem com animais silvestres entrem em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo telefone 153. A partir do chamado, a equipe especializada da Guarda é acionada para avaliar a situação e realizar o atendimento adequado.