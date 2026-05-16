‘Proteção’, longa produzido por gonçalenses, será exibido na Feira Preta, maior evento de cultura negra da América Latina

A participação na Feira Preta representa mais um passo importante para a circulação do filme em espaços de destaque da cultura brasileira - Foto: Reprodução/ Instagram

A participação na Feira Preta representa mais um passo importante para a circulação do filme em espaços de destaque da cultura brasileira - Foto: Reprodução/ Instagram

O longa-metragem Proteção, produzido por artistas gonçalenses, terá uma nova sessão no próximo dia 30 de maio, às 17h10, durante a Feira Preta, considerada um dos maiores eventos de cultura e economia negra da América Latina. A exibição acontece no Cine Raiz, no Armazém 1, no Rio de Janeiro.

O filme vem percorrendo festivais e mostras voltadas ao cinema negro e ganhou destaque por abordar temas como racismo, ancestralidade e identidade preta. A estreia nacional aconteceu durante a 18ª edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, no Cine Odeon, no Centro do Rio.



Roteirista e diretor do longa, Alberto Sena destacou a importância da exibição no festival. “Exibir Proteção no Festival Feira Preta, especialmente neste retorno histórico ao Rio de Janeiro e em um território tão sagrado quanto a Pequena África, é uma honra imensurável. O cinema é uma ferramenta de memória e construção de futuro. Estar no maior polo de celebração da cultura e da economia preta da América Latina potencializa a mensagem do nosso longa”, afirmou.

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O protagonista Rei Black também celebrou a participação do filme na programação da feira. “Existe uma conexão ancestral que faz com que o filme, no seu nascimento, esteja dentro de grandes festivais, encontros e mostras feitas por pessoas pretas. Poder mostrar para a nossa comunidade a potência do nosso cinema negro, da nossa narrativa, da nossa direção e da nossa produção é motivo de muita alegria e honra”, disse.

Já a atriz Luana Arah ressaltou a relação entre o filme e a proposta da Feira Preta. “A Feira Preta dialoga muito com o filme, o filme dialoga muito com a Feira Preta e também com o meu personagem. Abrir espaço para a exibição de filmes independentes negros dentro de um festival que celebra o empreendedorismo também é uma forma de potencializar novos caminhos e modos de circulação do audiovisual”, destacou.

Serviços

Local: Cine Raiz, Armazém 1

Data: 30/05

Horário: 17h10

Exibição especial de 'Proteção'

