Eleição para reitoria da UFF vai para segundo turno

Como nenhuma das candidaturas atingiu os critérios necessários para encerrar a disputa nesta fase, a consulta segue agora para o segundo turno - Foto: Arquivo

Como nenhuma das candidaturas atingiu os critérios necessários para encerrar a disputa nesta fase, a consulta segue agora para o segundo turno - Foto: Arquivo

Depois de dos dias de votações, a comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense (UFF) definiu, após a apuração do primeiro turno da consulta eleitoral para a Reitoria, as duas chapas que seguem na disputa: Chapa 01 – UFF que Transforma e Chapa 02 – UFF Viva. Com a participação de docentes, técnicos-administrativos e estudantes, o processo democrático mobilizou diferentes segmentos da universidade em mais uma etapa importante para a escolha da futura gestão institucional.

No resultado do primeiro turno, a Chapa 01 – UFF que Transforma recebeu 37.59% dos votos, enquanto a Chapa 02 – UFF Viva alcançou 47.08%. Já a Chapa 03 – ParticipAÇÃO obteve 8.19%, e a Chapa 04 – UFF que Queremos registrou 7.13% dos votos. Como nenhuma das candidaturas atingiu os critérios necessários para encerrar a disputa nesta fase, a consulta segue agora para o segundo turno.

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A próxima etapa será decisiva para definir a preferência da comunidade universitária. A chapa vencedora ficará na reitoria no período 2026-2030.